Luna august va fi o luna foarte fierbinte pentru Ludovic Orban

Nemultumirile din interiorul PNL, adunate dupa lungul sir de gafe si esecuri din mandatul lui Orban ca presedinte, se pare ca ating punctul in care vor da in clocot.

Dupa sedinta BPN in care timp peste doua ore liderii majoritatii filialelor au inceput sa isi exprime nemultumirile, a urmat intalnirea "greilor" proveniti din fostul PDL.

Aceasta sedinta informala a fost momentul in care Vasile Blaga a spulberat autoritatea lui Orban in partid. Ramas inchis la sediul din Modrogan 1, in biroul sau, fara acces in sala in care avea loc discutia, lasat apoi singur pe scari, la declaratii, Orban a oferit imaginea deziluziei, a neputintei si infrangerii.

Discutiile din sala si declaratiile publice au intarit aceasta inagine.

Vasile Blaga a atacat in sedinta apropiatii lui Orban proveniti din PDL, nume precum Valceanu, Barbu, si in special secretarul general Sighiartau. Marei Mares - pupila lui Ludovic Orban, impusa sefa tinerilor liberali - nici nu i-a fost permis accesul in sala, in ciuda functiei politice si a provenientei PDListe.

In exterior, declaratia lui Blaga este si ea elocventa: "sunt multe lucruri care trebuie schimbate pentru a putea oferi Presedintelui Klaus Iohannis un sprijin puternic in 2019."

Declaratia lui Gheorghe Flutur a lasat si ea mult de inteles: "trebuie consultata baza partidul pentru a decide ce trebuie schimbat." Or, baza partidului se consulta intr-un Congres.

A mai spus un lucru in sedinta Vasile Blaga: ca a doua zi, joi, se va intalni cu presedintele tarii. Aceasta intalnire a avut loc si a fost chiar comentata de presa.

Nu putem sti ce au discutat. Putem doar constata ca a doua zi, vineri, Blaga a fost surprins de reporterii unui post de stiri la Mamaia, intr-o intalnire cu prim-vicele PNL Iulian Dumitrescu.

Nici aceasta intalnire nu a fost comentata. Cautat de noi, Iulian Dumitrescu a refuzat sa dea publicitatii ce a discutat, spunand ca el si Vasile Blaga sunt vechi prieteni si ca nu este inca momentul declaratiilor publice.

Intreaga succesiune a evenimentelor ne ofera un tablou din ce in ce mai clar. Confruntat cu incapacitatea de negociere a liderului, care conduce la imposibilitatea de a accede la guvernare in orice configuratie politica, si vazand in sondaje diferenta uriasa intre scorul partidului, situat in jurul cifrei de 25%, si scorul lui Ludovic Orban, aflat la sub jumatate, cu o notorietate de 90%, partidul simte ca trebuie facuta o schimbare urgent. Din ce in ce mai mult, informatiile ca peste 30 de filiale vor cere convocarea unui Congres incep sa nu mai par a fi fakenews.

