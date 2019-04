Lungmetrajul Disney 'Captain Marvel' a depăşit pragul de încasări de 1 miliard de dolari

Lungmetrajul Disney "Captain Marvel", de Anna Boden şi Ryan Fleck, este cea mai recentă producţie care se poate lăuda cu încasări de peste un miliard de dolari, anunţă Variety, potrivit Mediafax.

Filmul a strâns 358 de milioane de dolari în America de Nord şi 645 de milioane de dolari în restul lumii.

"Captain Marvel" este cea de-a şaptea peliculă din universul cinematografic Marvel care depăşeşte această cifră de încasări, după "Avengers: Infinity War/ Răzbunătorii: Războiul Infinitului", "Black Panther/ Pantera neagră", "The Avengers/ Răzbunătorii", "Captain America: Civil War/ Căpitanul America: Război civil", "Avengers: Age of Ultron/ Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron " şi "Iron Man 3/ Iron Man - Omul de oțel 3".

Totalul încasărilor adunate de cele 21 producţii care fac parte din universul Marvel a ajuns astfel la 18,5 miliarde de dolari.

Pentru Disney, aceasta este cea de-a 18-a peliculă care ajunge la 1 miliard de dolari.

Printre altele, "Captain Marvel" este primul blockbuster al celor de la Marvel concentrat asupra unui supererou de gen feminin. Regizat de Anna Boden şi Ryan Fleck, filmul o are în rolul principal pe Brie Larson, iar pe afiș se mai regăsesc vedete ca Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn şi Annette Bening.

Primul film construit în jurul unei supereroine le-a aparţinut celor de la DC Comics, "Wonder Woman/ Femeia Fantastică", lansat în 2017, cu Gal Gadot, care a avut încasări de 841 de milioane de dolari la nivel mondial.