Lungmetrajul 'System Crasher' este marele câştigător al premiilor Academiei germane de film

Lungmetrajul „System Crasher”, dramă socială scrisă şi regizată de Nora Fingscheidt, este marele câştigător al celei de-a 70-a ediţii a premiilor Academiei germane de film, care au fost acordate vineri într-o ceremonie online.

Găzduită de actorul Edin Hasanovic, ceremonia, transmisă live de la Berlin, a beneficiat de invitaţi prezenţi în studio, iar câştigătorii şi muzicienii - între care Gregory Porter - au intrat live prin apeluri video, potrivit news.ro.

La gală au fost acordate, prin Ministerul german al Culturii, premii în valoare de 3,2 milioane de dolari. Banii sunt destinaţi pentru investirea în noi producţii, odată ce criza sanitară va trece.

„System Crasher” a obţinut opt trofee, supranumite Lola, inclusiv pentru „cel mai bun film”, „cea mai bună regie”, „cea mai bună actriţă” (Helena Zengel) şi „cel mai bun actor” (Albrecht Schuch).

Filmul s-a impus şi la categoriile „cel mai bun scenariu” (Fingscheidt) şi „actriţă în rol secundar” (Gabriela Maria Schmeide).

Schuch a primit şi trofeul pentru „cel mai bun actor în rol secundar”, pentru rolul din „Berlin Alexanderplatz”, regizat de Burhan Qurbani.

„System Crasher” a mai fost premiat pentru montaj şi sunet.

Benni, în vârstă de 9 ani, este deja ceea ce asistenţii sociali numesc un „copil-problemă". Ea are un singur ţel: să ajungă acasă, la mama ei. Angajaţii de la protecţia copilului încearcă din răsputeri să găsească un cămin stabil pentru Benni. Aşa ajung la Micha, un psiholog specializat în managementul agresivităţii, care o însoţeşte pe Benni la şcoală. „System Crasher" vorbeşte despre relaţiile puternice şi speciale care se creează între copii şi adulţi, despre neputinţa unui sistem de a se descurca cu un copil cu probleme şi despre nevoia tuturor de a fi iubiţi şi înţeleşi.

Filmul „Berlin Alexanderplatz”, adaptare modernă a romanului omonim al lui Alfred Döblin, a fost premiat cu Silver Lola pentru „cel mai bun film” şi cu trofee pentru imagine (Yoshi Heimrath), coloană sonoră (Dascha Dauenhauer) şi scenografie (Silke Buhr).

Bronze Lola i-a revenit lui Ilker Çatak pentru „I Was, I Am, I Will Be”, povestea relaţiei dintre o nemţoaică şi un tânăr kurd.

Cel mai bun documentar a fost desemnat „Born in Evid” al lui Maryam Zaree, în care regizoarea încearcă să afle circumstanţele naşterii sale într-o închisoare iraniană.

Drama „When Hitler Stole Pink Rabbit” a lui Caroline Link a primit premiul pentru ce mai bun film pentru copii.

La categoria costume şi machiaj au fost premiate Sabine Böbbis, respectiv Astrid Weber şi Hannah Fischleder pentru „Lindenberg! Mach dein Ding” al lui Hermine Huntgeburth, film despre starul rock german Udo Lindenberg.

Premiul pentru efecte vizuale şi animaţie a revenit lui Jan Stoltz şi Claudius Urban pentru comedia „The Kangaroo Chronicles” a lui Dani Levy, iar „The Perfect Secret” al lui Bora Dagtekin a fost recunoscut drept cel mai popular film în cinematografele germane.

Acedemia germană de film i-a adus un omagiu cineastului Edgar Reitz, cunoscut pentru saga „Heimat”, pe care l-a recompensat cu un premiu pentru întreaga activitate.