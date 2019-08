Lupta pentru supremaţie mondială se mută în spaţiu: Donald Trump a lansat comandamentul militar american al spaţiului

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi lansarea unui comandament militar american al spaţiului care va avea ca misiune să asigure supremaţia Statelor Unite, ameninţată de China şi Rusia, pe acest nou teren de război, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Este un moment istoric, o zi istorică în care se recunoaşte că spaţiul este în centrul securităţii naţionale şi apărării Americii", a afirmat preşedintele Statelor Unite în cursul unei ceremonii la Washington, adăugând că "Spacecom se va asigura ca dominaţia americană în spaţiu să nu fie ameninţată niciodată".

Pentru Donald Trump, este vorba despre a combate inamicii SUA care atacă "sateliţii americani atât de importanţi pentru operaţiunile de pe terenurile de război şi pentru modul nostru de viaţă acasă".



Acest nou comandament va superviza spaţiul - sateliţii şi aeronavele la mare altitudine - ca un teren de luptă şi va fi echivalentul Centcom, însărcinat cu operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu.



După Spacecom, Donald Trump a anunţat apropiata înfiinţare a "Forţei spaţiului" care va deveni a şasea ramură a armatei americane, alături de armata terestră, US Navy, US Air Force, Marine Corps şi paza de coastă.



El a emis ideea acestei forţe în 2018, în timp ce operaţiunile din spaţiu depind din anii 1950 de US Air Force.



Generalul John Raymond, şeful acestui nou comandament militar, a afirmat că adversarii Americii sunt deja concentraţi asupra modului de a utiliza spaţiul în cadrul unui conflict.



"Suntem cei mai buni din lume în spaţiu astăzi, dar nivelul nostru de superioritate se reduce. Dorim să avansăm repede şi să rămânem în frunte", a dat asigurări generalul american.