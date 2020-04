Luptele din PNL lasă cicatrici: Costel Alexe, ministrul Mediului, acuzat de un fost coleg liberal că apără tăierile de păduri

Deputatul Marius Bodea a sesizat președintele Comisiei Europene, D-na Ursula von der Leyen, și comisarul pentru Mediu, D-nul Virginijus Sinkevicius, cu privire la fenomenul tăierilor necontrolate din pădurile din România în această perioadă. Bodea spune că ministrul Mediului a pierdut lupta și că sunt apărate tăierile de păduri în loc să se ia măsuri pentru oprirea acestei practici. Interesant este ca Bodea a fost coleg la PNL cu ministrul Mediului, Costel Alexe. Amândoi erau deputați PNL de Iași, dar Bodea a demisionat din partid dupa alegerea lui Mihai Chirica (ex-PSD) drept candidat liberal la locale.

„În februarie a.c., după ce Comisia Europeană a deschis împotriva României procedurile de infringement din cauza tăierilor ilegale de păduri, ministrul Mediului, domnul Alexe, și-a asumat o serie de obiective: dezvoltarea şi operaţionalizarea de urgenţă a sistemului electronic de urmărire a trasabilităţii lemnului - SUMAL, monitorizarea tăierilor prin imagini satelitare, înăsprirea sancţiunilor, întărirea capacităţii de control şi renunţarea la practica vânzării de masă lemnoasă pe picior. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, deși a trecut aproape jumătate de an. Ba mai mult, constatăm cu surprindere că sunt apărate tăierile de păduri cu diferite argumente de ordin tehnic și social. Or, din această perspectivă, cel putin, consider că lupta pentru salvarea pădurilor noastre este pierdută definitiv la nivel ministerial”, a spus Marius Bodea, deputat în Parlamentul României.

În scrisoarea transmisă către Comisia Europeană, deputatul atrage atenția că „în ciuda numeroaselor sesizări venite dinspre societatea civică, dar și a unor petiții care au strâns zeci de mii de semnături, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor susține că măsura interzicerii tăierilor în perioada acestei crize nu ar fi benefică pentru oameni, mediu și economie. Ministerul pare să nu înțeleagă dimensiunea dezastrului, iar argumentele pe care le prezintă contrazic starea de fapt din România. Sub pretextul «regenerării» pădurilor, sunt sacrificați însă, în mod sistematic, inclusiv copaci tineri, perfect sănătoși, care produc oxigen”.

Totodată, oficialii europeni sunt informați cu privire la faptul că „În Iași, de exemplu, orașul în care locuiesc, au fost tăieri masive în păduri seculare (Dobrovăț și Bârnova-Repedea) din situl Natura 2000, adevărate "bariere" care protejează orașul, declarat pentru al doilea an consecutiv cel mai poluat din România. Alți 40.000 de metri cubi de masă lemnoasă din județul Iași au fost scoși suplimentar la licitație pe 9 aprilie a.c., adică o suprafață de 4 ori mai mare decât s-a taiat în ultima perioadă”.