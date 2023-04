Lupți până la moarte nu mai e un eufemism: o țară NATO ridică vârsta de pensionare a rezerviștilor militari la 70 de ani

Ministrul francez al Apărării, Sebastien Lecornu, a declarat marți că vârsta de pensionare a rezerviștilor militari va fi ridicată la 70 de ani pentru majoritatea soldaților, informează Deutsche Welle.

⁣Vorbind despre bugetul de apărare consolidat al Franței, Lecornu a dezvăluit că limita de vârstă pentru majoritatea rezerviștilor va fi ridicată la 70 de ani.⁣ Acolo unde ar fi nevoie de anumite abilități de specialitate, a adăugat el, varsta ar fi și mai mare.⁣

Măsura nu este văzută cu ochi buni

Informația a fost preluată de jurnalistul Radu Tudor pe blogul său. El arată că specialiștii din domeniu pun la îndoială măsura.

„Mișcarea vine în timp ce Parisul urmărește schimbarea arhitecturii de securitate a Europei și urmează o creștere a vârstei minime de pensionare a țării, care a generat nemultumiri masive.⁣

Specialistii militari pun la indoiala eficienta acestei masuri, avand in vedere aptitudinile combatante reduse la acea varsta si limitarea serioasa a tipului de misiuni ce pot fi executate de barbati intre 60 si 70 de ani.

Unii analisti cred ca Franta face doar o miscare de imagine, avand in vedere pierderea dimensiunii si relevantei militare a sa in raport cu alte state membre NATO. Germania si Polonia investesc masiv in zona de aparare si ar putea depasi in curand capacitatile militare franceze, cu toate consecintele politice si de influenta ce decurg de aici”, arată Radu Tudor.

Creșteri militare sporite pentru sectorul militar

Franța a luat decizia de a-și reconsidera cheltuielile pentru apărare pe fondul războiului din Ucraina și creșterea inflației. Proiectul legii de programare militară a prevăzut creșteri anuale ”fără precedent” de 3 până la 4 miliarde de euro în bugetul armatelor, scriu cei de la RFI.

De notat că după ce a fost prezentat în Consiliul de miniștri, proiectul legii de programare militară va ajunge în Adunarea Națională, la mijlocul lunii mai. În iunie va fi rândul Senatului francez să ia în discuție acest proiect. Obiectivul anunțat de ministrul Forțelor Armate, Sébastien Lecornu este acela ca legea să fie promulgată “în jurul datei de 14 iulie, arată rfi.ro