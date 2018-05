Mădălin Hodor rupe tăcerea, după lovitura grea încasată de la CNSAS! Acuzații GRAVE: 'Ion Cristoiu a fost sursa a Securității'. Reacția jurnalistului

Istoricul suspendat de CNSAS rupe tăcerea! Mădălin Hodor explică, pe larg, într-un interviu pe care i l-a luat Ramona Ursu cum a ajuns să fie cercetat administrativ, disciplinar și să i se suspende acreditarea de cercetător.

„După ce am publicat, în revista „22” acea listă, au început diverse comentarii în presă. Imediat, Colegiul CNSAS a hotărât, într-o ședință din 17 aprilie, suspendarea acreditării mele de cercetător și demararea unei anchete împotriva mea, în fapt o cercetare administrativă și una disciplinară. Acest lucru a fost anunțat de Colegiu printr-un comunicat de presă. (...)

Mi se reproșează mai multe lucruri. În primul rând, hotărârea de a demara ancheta este rezultatul unor plângeri, sesizări, autosesizări și din presă, și din interiorul instituției. Din presă, din zona „Evenimentul zilei”, care, imediat după ce am făcut publică lista, a început o campanie împotriva mea și a ceea ce am publicat.

În primă fază, s-a încercat acreditarea ideii că documentele sunt false. Erau articole zilnice în acest ziar, făcute fie în baza postărilor de pe Facebook ale domnului Dan Andronic (directorul Evenimentul zilei – n.r.), fie erau articole scrise de ziariști ai publicației, în care erau inserate opiniile altor istorici, precum Marius Oprea sau Florin Abraham.

A fost o întreagă campanie media. În zilele „bune”, erau trei articole pe zi, în cele proaste, era unul singur care îmi era dedicat. Asta începând cu data de 12 aprilie. Ciudat este că, pe 16 aprilie, Dan Andronic scria deja în Evenimentul zilei faptul că sunt anchetat. La ora aceea, oficial, nu exista niciun fel de anchetă și nici nu fusese dat niciun comunicat de presă, pentru că ședința Colegiului CNSAS în care s-a discutat problema mea a fost în data de 17 aprilie, deci a doua zi.”, spune Hodor pentru Newsweek România.

Întrebat de ce crede că Evenimentul Zilei a dus acea campanie împotriva lui, Mădălin Hodor a răspuns: „Evenimentul zilei a aflat, prin sursele lor, că pe una dintre listele pe care intenționez să le public este și Ion Cristoiu. De aici, întreaga campanie. Pe 18 aprilie, Dan Andronic a publicat un articol în care îi amenință pe cei de la SIE că, în ipoteza în care Ion Cristoiu apare pe o listă de genul acesta, ei vor face o dezvăluire despre nu știu ce operațiune.”

Solicitat să spună dacă apare Ion Cristoiu pe acele liste cu „colaboratori aflați în legătură” cu UM 0225, Mădălin Hodor confirmă.

„Da, într-adevăr, Ion Cristoiu apare pe una dintre aceste liste, cei de la Evenimentul zilei au aflat și, de aici, a urmat campania lor. Ion Cristoiu figurează pe una dintre liste, doar că pe o listă care privește foști colaboratori ai Securității. În 1985, s-a recurs la o reevaluare a surselor care erau în legătura UM 0225. În urma acestei reevaluări, o parte dintre surse au fost menținute, iar alte surse, care nu mai erau considerate utile sau din diverse alte motive, au fost scoase.

Ion Cristoiu se află pe una dintre listele cu sursele la care s-a renunțat, fiind scos din evidență din 1985, ceea ce nu înseamnă că nu a fost sursă înainte de 1985. Documentul nu spune ce au făcut aceste surse și în ce perioadă au colaborat cu Securitatea, ci doar că, începând cu anul 1985, acești oameni au fost scoși de pe lista surselor Securității.”, a mai spus Hodor.

În replică, Ion Cristoiu a declarat, pentru sursa citată, că nu a colaborat cu fosta Securitate, așa cum a afirmat istoricul Mădălin Hodor.

„Nu pot să răspund în abstract, pentru că nu știu despre ce unitate militară este vorba și nu știu care este documentul. Este o afirmație a unui domn. Până când nu văd despre ce este vorba, nu pot spune nimic. Am înțeles, din lista anterioară publicată de domnul Hodor, că era vorba despre colaborări cu DIE. Deci nu am cum să răspund concret la ceva ce nu am văzut. Nu știu despre ce document poate fi vorba. Nu-l contest în abstract, dar trebuie să văd despre ce este vorba. (...) Voi continua să-i dau în judecată pe toți cei care vor continua cu această chestiune. Dar, repet, nu exclud ca domnul Hodor să publice un document, însă trebuie să-l văd, să văd și despre ce unitate militară e vorba, habar n-am. Dar nu aveam cum să colaborez”, a declarat Ion Cristoiu pentru Newsweek România.

Istoricul Mădălin Hodor a rămas fără calitatea de cercetător în cadul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivei Securităţii (CNSAS) şi este cercetat disciplinar, după ce a făcut publică în Revista 22 o listă de persoane prezentate drept colaboratori ai fostei Securităţi care se ocupau de urmărirea emigraţiei româneşti, listă pe care se regăseau preşedintele Academiei Române Ioan aurel Pop, jurnalistul Cornel Nistorescu şi sociologul Dorel Abraham.

Astfel, Mădălin Hodor, este cercetat disciplinar şi are acreditarea suspendată pe durata cercetării, potrivit fişei lui de pe site-ul CNSAS.