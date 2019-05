Madonna plănuiește un turneu de promovare pentru viitorul ei album

Cântăreața americană Madonna a confirmat că plănuiește un turneu de promovare pentru viitorul ei album, "Madame X", relatează contactmusic.net, potrivit Mediafax.

Declarația a venit în cadrul unui interviu acordat pentru publicația Billboard. În cadrul acestuia, artista americană a afirmat că participă la întruniri legate de producție, dar că momentan nu există un plan oficial al seriei de spectacole, care să fie anunțat publicului.

Cântăreața a vorbit și despre trei piese ale sale - "Rescue Me", "This Used To Be My Playground" și "I'll Remember" - care nu au fost niciodată interpretate live. "Îți voi spune de ce (nu au fost cântate - n.r.): Pentru că sunt piese visătoare și foarte relaxate" , a spus Madonna. Ea a declarat însă că ia în calcul posibilitatea de a interpreta cântecul "Rescue Me" în viitorul turneu.

Afirmațiile Madonnei vin după apariția sa la premiile Billboard Music Awards, unde a cântat piesa "Medellín" alături de cântărețul columbian Maluma într-un recital care a inclus holograme ale artistei. După spectacolul de pe scena galei Billboard, artista a lansat piesa "I Rise", al doilea single de pe viitorul ei material.

Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei, "Madame X", va apărea pe piață pe 14 iunie. Acesta va fi primul album lansat de cântăreața americană după "Rebel Heart", apărut în 2015. "Madame X" conține 15 piese influențate de viața artistei în capitala Portugaliei, Lisabona, dar și de cultura și muzica latino-americană. Materialul a fost înregistrat timp de 18 luni în Portugalia, Londra, New York și Los Angeles.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.