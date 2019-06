Madonna spune că și ea a fost victima comportamentului sexual nepotrivit al lui Harvey Weinstein

Cântăreața americană Madonna spune că și ea a fost victima comportamentului sexual nepotrivit al producătorului de film Harvey Weinstein, care, în prezent, este anchetat pentru mai multe violuri, potrivit vulture.com, scrie Mediafax.

Într-un interviu acordat New York Times Magazine, Madonna a declarat că Weinstein "a încălcat linii și limite", în perioada în care au lucrat împreună. Compania Miramax, deținută la acel moment de Weinstein, s-a ocupat de distribuția filmului lansat de artistă în 1991 "În pat cu Madonna/ In Bed with Madonna".

Madonna a declarat că Weinstein "a flirtat incredibil de sexual" cu ea, deși era căsătorit și ea nu era interesată de o relație cu acesta.

Cântăreața a mai comentat faptul că atitudinea acestuia față de femei era "un secret cunoscut": "Știam despre acest lucru și toată lumea spunea că Harvey se poate comporta astfel pentru că deține atât de multă putere".

Madonna a mai spus că, atunci când acesta a început să se comporte similar cu ea, nu a fost o surpriză și a adăugat că este bine că, în cele din urmă, acesta a fost prins și pus sub acuzare.

Citește și: Irina Shayk alimentează zvonurile privind despărțirea de Bradley Cooper

Procesul în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei va începe pe 9 septembrie, la un tribunal din Manhattan, New York.

Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanță din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 și 2006, iar poliția a făcut publică doar identitatea uneia dintre cele două victime, Mimi Haleyi, o fostă asistentă de producție a lui Weinstein. Potrivit autorităților americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral. Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar și o pedeapsă cu închisoarea pe viață, dacă va fi găsit vinovat.

Procuratura americană vrea să cheme în instanță și alte femei, pentru a stabili dacă au de a face cu un tipar de comportament.

Peste 70 de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din Los Angeles și Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost și inculpat.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna, în vârstă de 60 de ani, este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Cel de-al 14-lea album de studio al Madonnei va fi lansat spre sfârșitul acestui an și va fi promovat printr-un turneu, primul, după trei ani de pauză.