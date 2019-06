Irina Shayk alimentează zvonurile privind despărțirea de Bradley Cooper

Top-modelul Irina Shayk alimentează zvonurile privind despărțirea de actorul american Bradley Cooper, după ce a ales să se mute din locuința acestuia din Los Angeles, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.

Bradley Cooper, în vârstă de 44 de ani, și starul casei de modă Victoria’s Secret, în vârstă de 33 de ani, au o relație din 2015 și au împreună un copil în vârstă de 2 ani, Lea De Seine.

Top-modelul s-a mutat din casa iubitului ei împreună cu fiica lor, a declarat o sursă pentru publicația The Sun.

"Lucrurile s-au răcit semnificativ între Bradley și Irina. Nu se înțeleg bine de câteva luni și Irina a decis că ar fi mai bine să se mute în propriul apartament", a declarat sursa.

La începutul acestui an au apărut zvonuri privind o posibilă relație sentimentală a lui Cooper cu Lady Gaga, starul filmului "A Star Is Born". Cooper a regizat acest film, în care a și jucat alături de Lady Gaga.

Însă, în februarie, Lady Gaga, în vârstă de 33 de ani, a pus capăt speculațiilor apărute pe rețelele de socializare online privind o posibilă relație sentimentală a sa cu Cooper, comparând aceste platforme cu "toaleta internetului". Lady Gaga este în prezent singură, după ce, în februarie, s-a despărțit de logodnicul ei, Christian Carino, după o relație de doi ani.

Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes "Alias", dar şi al celui din surprinzătoarea serie "Marea mahmureală/ The Hangover", lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane și în "Scenariu pentru happy-end", "Ţeapă în stil american" şi "Loveşte şi fugi". Cooper a fost nominalizat de șapte ori la premiile Oscar, cel mai recent anul acesta, pentru "A Star Is Born", în calitate de scenarist, producător și actor.

Cooper a fost căsătorit cu actrița Jennifer Esposito, din 2006 până în 2007.

La rândul ei, rusoaica Irina Shayk a fost implicată într-o relaţie de cinci ani cu fotbalistul Cristiano Ronaldo, cei doi despărţindu-se la începutul anului 2015.