MAE a ignorat autoritățile din Madagascar privind extrădarea lui Mazăre: Am cerut copia mandatului și n-am primit nici până azi un răspuns

Ministerul român de Externe a fost informat anterior arestării lui Radu Mazăre că autoritățile din Madagascar sunt pregătite să-l extrădeze pe fostul edil, însă instituția nu a răspuns cererii oficiale de eliberare a unei copii a mandatului internațional de arestare.

”După condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicații, pentru că acolo nimeni nu înțelegea cine e dl Mazăre, de ce a venit în țara noastră, etc. I-am explicat toată situația iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE și că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internațional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român și am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproșeze ceva ulterior, să nu fim acuzați de obstrucționare. Așadar România știa că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, a declarat Serge Rameau,consul general onorific al Madagscarului la București, la RFI.

Radu Mazăre a fost arestat în urmă cu patru zile în Madagascar, in baza mandatului internațional de arestare emis după condamnarea definitivă de 9 ani. Ana Birchall, ministrul interimar al Justiției, a anunțat, vineri, că specialiștii ministerului traduc documentele primite de la Curtea de Apel București și ÎCCJ, urmând ca extrădarea să fie cerută în regim de urgență.

„Confirm că astăzi, 10 mai, la ora 13:15, Ministerul Justiției a primit de la instanțele competente, respectiv Curtea de Apel București și ÎCCJ documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru a se solicita extrădarea lui Radu Ștefan Mazăre”, a declarat Ana Birchall.