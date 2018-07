MAE se pregătește de preluarea de către România a președinției Consiliului UE: 'Vrem să avem impact'

Ministerul Afacerilor Externe a lansat procedura privind cooperarea cu partenerii asociativi în vederea organizării de acţiuni în marja Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, informează un comunicat al instituţiei remis joi (Agerpres).

Documentul, care este disponibil pentru aplicanţi începând de joi, stabileşte modalitatea de acordare de către Ministerul Afacerilor Externe a patronajului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, respectiv a statutului de eveniment partener al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene ("Friends of the Presidency"), precizează sursa citată."Ne dorim ca proiectul Preşedinţiei României la Consiliului Uniunii Europene să aibă impact la nivelul întregii societăţi. Efortul nostru este de a stimula participarea şi implicarea tuturor celor interesaţi pe parcursul celor şase luni de mandat, în completarea celor aproximativ 1.400 de reuniuni externe, care urmează a fi găzduite cu predilecţie de sediile Consiliului Uniunii Europene şi a celor circa 300 de evenimente pe care le vom organiza în toată ţara. După ce un alt demers pe care l-am iniţiat, Forumul EU-RO 2019, a generat idei constructive care au fost integrate în procesul de fundamentare a agendei Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, mizăm din nou pe ambiţia, potenţialul şi profesionalismul partenerilor asociativi, astfel încât vocea cetăţenilor români să se facă auzită la nivelul factorilor de decizie ai Uniunii Europene", a declarat ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, potrivit MAE.Procedura, care poate fi accesată pe site-ul de prezentare a pregătirilor pentru Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (http://www.romania2019.eu/patronaj/), se aplică în vederea integrării în marja mandatului pe care România îl va exercita în primul semestru al anului viitor a diferitelor evenimente cu tematică culturală, profesională, socială, academică, civică, desfăşurate la nivel local, naţional şi internaţional, prin acordarea patronajului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, pe baza îndeplinirii unor criterii, inclusiv a obţinerii avizului ministerului de linie care gestionează tema respectivă. Evenimentele de acest tip care nu vor îndeplini toate criteriile vor putea beneficia de statutul de evenimente partenere ale Preşedinţiei, menţionează comunicatul.Sunt eligibile pentru obţinerea patronajului sau a statutului de parteneri ai Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene persoanele juridice cu sediul în România sau în străinătate. Acestea includ următoarele categorii: entităţi publice; autorităţi locale; organizaţii nonguvernamentale; instituţii de învăţământ (şcoli generale, licee, universităţi); institute de cercetare; organizaţii româneşti din diaspora care îşi desfăşoară activitatea în străinătate.Patronajul acordat evenimentelor organizate în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, care nu poate îmbrăca forma unui sprijin financiar, va consta în: dreptul de utilizare a logoului oficial al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene pe toate materialele promoţionale ale evenimentului; includerea evenimentului în calendarul evenimentelor organizate în marja Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene; participarea unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe sau al ministerului de linie care gestionează tematica respectivă la eveniment, difuzarea materialelor de prezentare ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Evenimente care nu îndeplinesc criteriile de acordare a patronajului nu vor putea utiliza sigla Preşedinţiei, dar vor putea beneficia, prin includerea în categoria "Friends of the Presidency", de sprijin prin participarea unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe sau al ministerului de linie care gestionează tematica respectivă, prin difuzarea materialelor de prezentare ale Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.România va asuma, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotaţie între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare şase luni.În timpul exercitării Preşedinţiei, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituţii europene, în special Comisia Europeană şi Parlamentul European, lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Preşedintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.