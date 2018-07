Maghiarii mai fac o încercare OFICIALĂ, chiar din Parlamentul României, pentru obținerea autonomiei teritoriale: 'Am trimis scrisoare către marile puteri'

Preşedintele Partidului Civic Maghiar (PCM) Covasna, Kulcsar Terza Jozsef, ales deputat pe listele UDMR, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că a trimis o scrisoare reprezentanţilor "marilor puteri", solicitându-le să susţină demersurile comunităţii maghiare din România în vederea obţinerii autonomiei teritoriale, informează Agerpres.

Kulcsar a amintit, printre altele, că în luna decembrie a anului trecut a depus în Parlament un proiect de lege privind Statutul de autonomie a ţinutului secuiesc, care, însă, a fost dezbătut şi respins de ambele camere.

Acesta a precizat că în scrisoarea adresată ambasadorilor din Bucureşti ale Statelor Unite ale Americii, Rusiei, Franţei, Germaniei, Marii Britanii şi Italiei precizează că autonomia teritorială nu contravine Constituţiei României şi urmează un model funcţional în Europa, cerându-le, totodată, să înlesnească dialogul pe această temă între reprezentanţii comunităţii maghiare şi ai statului român.



"Am trimis o scrisoare marilor puteri să ne sprijine pentru obţinerea autonomiei. (...) În scrisoarea pe care am trimis-o săptămâna trecută ambasadorilor marilor puteri am menţionat că anul trecut am introdus acest proiect, am explicat ce vrem, ce urmărim şi mai spun, de asemenea, că autonomia teritorială nu încalcă Constituţia României, nu modifică graniţele actuale şi că este un model european. De asemenea, cer sprijin ca, pe căi diplomatice, să încerce să ne pună faţă în faţă, la tratative, cu autorităţile române, iar, dacă este posibil, să mă primească la o întâlnire ca să pot explica mai pe larg şi mai bine ce vrem şi ce gândim. Ţelul nostru, al comunităţii maghiare, este să rezolvăm problemele pe calea dialogului", a declarat Kulcsar Terza Jozsef.

Acesta a ţinut să sublinieze că, deşi proiectul privind statutul de autonomie a ţinutului secuiesc nu a obţinut un vot favorabil în Parlament, trebuie remarcat faptul că a fost susţinut de toţi reprezentanţii UDMR, care dau dovadă de unitate în jurul acestui deziderat.



În scrisoarea pusă la dispoziţia presei, Kulcsar precizează că ideea autonomiei teritoriale este susţinută de un număr mare de maghiari din judeţele Covasna şi Harghita, printr-un referendum neoficial organizat în urmă cu câţiva ani.



"Scopul acestei iniţiative este de a îndeplini în mod legal şi democratic dorinţa de autodeterminare internă a comunităţii care trăieşte în această regiune, exprimată de atâtea ori în ultimele decenii. Aş dori să subliniez că, pe baza exemplelor europene, propunerea se referă la o soluţie internă care se bazează pe principiul subsidiarităţii, fiind compatibilă cu procesul de descentralizare şi reforma administrativă a României, aflată pe agenda politică de ani de zile. În consecinţă, autonomia Ţinutului Secuiesc nu va încălca integritatea şi suveranitatea României, drepturile şi interesele cetăţenilor etnici români care trăiesc în Ţinutul Secuiesc şi nici Constituţia României", se arată în documentul citat.

De asemenea, documentul mai arată că nici elita politică, nici societatea românească nu sunt pregătite să participe la o dezbatere detaşată, bazată pe argumente, în legătură cu această problemă.



"De aceea vă rog să facilitaţi, prin intermediul instrumentelor diplomatice aflate la dispoziţia dumneavoastră, începutul unui dialog constructiv cu privire la această problemă în România. Sunt convins că soluţia propusă pentru Ţinutul Secuiesc ar aduce beneficii nu numai locuitorilor acestei regiuni, ci va contribui şi la stabilitatea României şi, în consecinţă, a regiunii balcanice", se arată în documentul citat.