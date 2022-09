Val de proteste în Iran după ce o tânără a fost omorâtă în bătaie de poliția morală. Nu a respectat regulile jihab/ Președintele a ordonat o anchetă (Video)

O tânără de 22 de ani a murit într-un spital iranian la câteva zile după ce a fost reţinută de poliţia morală a regimului pentru că nu a respectat reglementările privind utilizarea hijabului pentru acoperirea capului, relatează news.ro

Mahsa Amini călătorea cu familia ei din provincia de vest a Iranului Kurdistan în capitala Teheran, pentru a-şi vizita rudele, când ar fi fost arestată pentru că nu a respectat regulile stricte privind vestimentaţia femeilor.

Martorii au relatat că Amini a fost bătută în duba poliţiei, o acuzaţie pe care poliţia o neagă.

Informaţia vine la câteva săptămâni după ce preşedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a dispus diminuarea drepturilor femeilor şi a cerut o aplicare mai strictă a codului vestimentar obligatoriu al ţării, care impune tuturor femeilor să aibă capul acoperit cu hijab, încă de la revoluţia islamică din 1979.

Familia lui Amini a fost anunţată că a fost dusă la spital la câteva ore după arestare. A fost transferată la o unitate de terapie intensivă a spitalului Kasra.

Molla rejimi demek cinayet demek.



22 yaşında hayatının baharında olan #Mahsa_Amini, İran’da ahlak polisi tarafından sırf başörtüsünden saçının telleri gözüküyor diye feci şekilde dövüldü.



Komaya giren Mahsa, bugün hayatını kaybetti. pic.twitter.com/pdxf1DERDR — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022

Potrivit Hrana, o organizaţie iraniană pentru drepturile omului, familiei lui Amini i s-a spus în timpul arestării ei că va fi eliberată după o „sesiune de reeducare”.

Poliţia a spus ulterior că Amini a suferit un infarct. Cu toate acestea, familia lui Amini a contestat acest lucru şi a spus că femeia este sănătoasă şi nu a avut probleme de sănătate.

Amini a fost în comă după ce a ajuns la spital, a spus familia ei, adăugând că personalul spitalului le-a spus că era în moarte cerebrală.

Pe reţelele sociale au circulat fotografii cu Amini întinsă pe patul de spital, în comă, cu bandaje în jurul capului şi tuburi de oxigen.

A Kurdish human rights group has published a short video of Mahsa (Zhina) Amini in a coma in Tehran's Kasra Hospital.

She was arrested by the regime's morality police with reports saying she was struck in the head and went into a coma. #مهسا_امینی pic.twitter.com/KVJGFV7ige — Iran News Wire (@IranNW) September 16, 2022

Spitalizarea şi moartea ei au provocat critici celebrităţilor şi politicienilor iranieni. Mahmoud Sadeghi, un politician reformist şi fost deputat, i-a cerut liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, să se pronunţe asupra cazului lui Amini.

„Ce spune liderul suprem, care a denunţat pe bună dreptate poliţia americană din cauza morţii lui George Floyd, despre tratamentul aplicat lui Mahsa Amini de către poliţia iraniană?” Sadeghi a postat vineri pe Twitter.

Ministerul de Interne şi procurorul Teheranului au lansat anchete în acest caz după un ordin de la Raisi, a informat presa de stat.

Raisi a semnat pe 15 august un decret care instituie restricţii privind vestimentaţia femeilor şi prevede pedepse mai aspre pentru încălcarea acestui cod atât în ​​public, cât şi online.

Femei au fost arestate în toată ţara după „Ziua naţională a hijabului şi a castităţii” declarată pe 12 iulie. Una dintre femei a fost Sepideh Rashno, o scriitoare şi artistă care ar fi fost bătută şi torturată în arest înainte de a fi forţată să-şi ceară scuze la televizor.

Grupurile pentru drepturile omului au relatat că forţe de securitate suplimentare au fost desfăşurate în afara spitalului Kasra.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.



The Handmaid's Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022