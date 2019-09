Mai mulți proprietari de animale din județul Galați au fost amendați pentru că au trecut cu turmele printr-o pădure

Mai mulți proprietari de animale din zona orașului Târgu Bujor, județul Galați, au fist amendați de jandarmi pentru că au trecut cu turmele printr-o pădure. Oamenii spun că acesta este singurul drum către pășuni, potrivit Mediafax.

Unul dintre proprietarii de animale din zona Târgu Bujor susține că a fost amendat de două ori de la începutul lunii septembrie. În total, el trebuie să plătească 4.000 de lei, dar spune că nu are bani. În plus, el

se consideră neîndreptățit, deoarece trece prin pădure de foarte mulți ani fără a avea probleme.

„Am primit două amenzi în două săptămâni. Jandarmul mi-a zis că trebuie să obțin aprobare de la Ocol pentru a trece prin pădure, nu am știut de așa ceva. Am 30 de capre și trec pe acolo de mulți ani, nu s-a mai întâmplat până acum. Pădurea nu am cum să o ocolesc ca să ajung la pășune, m-am gândit să-mi vând animalele ca să nu mai am griji. Acum le țin în curte, dar caprele trebuie să meargă și la pășune. Sunt mai mulți proprietari de animale care au primit amendă, am aflat că și pădurarul a fost amendat pentru că avea niște animale”, a declarat Ștefan Vasilache, unul dintre proprietarii de animale din zona Târgu Bujor.

Primarul orașului Târgu Bujor le ia apărarea proprietarilor de animale și anunță că i-a scris prefectului despre situația creată.

„Mai mulți proprietari de animale din localitate au fost amendați de jandarmi pentru că tranzitează o pădure. Așa scrie în procesul verbal: în calitate de proprietar și însoțitor de capre a tranzitat zona forestieră. Păi oamenii trec pe acolo de o viață, nici nu au pe unde să treacă spre pășune, este singurul drum. Sunt mai mulți proprietari în această situație, este revoltător. Oamenii nu au bani de amenzi, nu au bani să conteste în instanță, în loc să-și țină copiii în școală, ei trebuie să plătească amenzi. I-am scris prefectului, o să scriu și la București dacă trebuie”, a spus primarul orașului, Laurențiu Gîdei.

Jandarmii gălățeni susțin că amenzile sunt justificate și au fost acordate în baza legii. Începând de la 1 august, au fost date cinci amenzi pentru tranzitarea fără aprobare a pădurii.

„În perioada 1 august - 24 septembrie 2019, jandarmii gălăţeni au aplicat un număr de cinci sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor art. 12 lit. e din Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Actul normativ care a stat la baza aplicării sancţiunilor precizează: Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:... lit.e - trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea se aplică însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoţite”, se arată în răspunsul dat de reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați.

Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 6.000 de lei.