Maia Morgenstern, UIMITĂ de chestionarul Ministerului Sănătății, în care era întrebată dacă a dat șpagă: Opțiunile incorecte se plătesc!

Actriţa Maia Morgenstern a dezvăluit că a fost spitalizată pentru o scurtă perioadă, tratată cu grijă şi profesionalism, şi a povestit joi, într-o postare pe Facebook, cum a decurs completarea chestionarului de feedback al pacientului primit de la Ministerul Sănătăţii. „Am fost internată în spital. Pentru o scurtă perioadă de timp. Sunt profund recunoscătoare, am toate motivele. Am fost tratată cu grijă, cu atenţie, cu seriozitate şi profesionalism. Dar, dincolo de toate, cu omenie. Şi am observat că toţi pacienţii era trataţi aşa, cu bunătate, la spital. La spitalul unde am fost internată eu. Pentru o scurtă perioadă de timp. Slavă Domnului, lucrurile merg spre bine”, a scris ea joi, conform News.ro.

Morgenstern a precizat că, ulterior internării, aşa cum este obişnuit, a primit solicitare prin SMS de la Ministerul Sănătăţii, să completeze un chestionar legat de serviciile medicale.

„Primesc SMS de la Ministerul Sănătăţii (cred). Un fel de sondaj. Ceva gen: puteţi răspunde gratuit şi anonim. Ok. Sunteţi mulţumit de serviciile medicale, implicare, curăţenie, tratament etc.? Punctaj de la 1 la... 4. Mesaj după mesaj, one of a time, cum ar fi. Avertizare, după fiecare: poate genera costuri suplimentare. Nu contează! 4 peste tot!”, a explicat ea.

Morgenstern a continuat: „Sunt foarte mulţumită, slavă Domnului! Nu am de ce să mă plâng. Lucrurile au mers şi merg bine, sunt profund recunoscătoare. Zău, aşa. Bun. Urmează o altă serie de întrebări, la care trebuie să răspund cu da sau nu. Iată, de exemplu: A trebuit să cumpăraţi medicamente... da. Sau: Vi s-au solicitat bani sau atenţii? Răspunsul meu vine prompt: Nu! Nu! Nu! Urmează chestionarul: V-aţi gândit să raportaţi ministerului faptul că vi s-au solicitat... Răspunsu meu: Nu mi s-au solicitat... etc. Răspuns (oficial): Opţiune incorectă”. În încheierea relatării, actriţa punctează: „Mesajul greşit - doar acesta - a fost taxat cu 0.05€. Opţiunile incorecte... se plătesc. Sau: greşelile se plătesc. Acum - şi prin SMS. Păi, râd. Fireşte că râd. Cum, Doamne iartă-mă, să nu râd?”.