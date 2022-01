Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare de Revelion pentru Vladimir Putin: Noi am transmis un mesaj de felicitare tuturor conducătorilor țărilor

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare de Revelion pentru președintele Rus, Vladimir Putin.

„Noi am expediat tuturor conducătorilor țărilor cu care avem relații mai apropiat și dorim să continuăm colaborarea, să avansăm pe agenda bilaterală, inclusiv domnul Putin a primit o felicitare din partea mea”, a declarat președinta în cadrul unei ediții speciale de la Radio Moldova, transmite Unimedia.

„Colegii mei au pregătit mesaje pentru mai mulți șefi de state, cu cei cu care am interacționat mai mult în anul care a trecut. Am pregătit și am transmis urări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, așa cum se întâmplă. Și din partea lor am primit acest urări.

Noi am transmis un mesaj de felicitare tuturor conducătorilor țărilor cu care avem relații mai apropiat, cu care dorim să continuăm colaborarea să avansăm pe agenda bilaterală și inclusiv domnul Putin a primit o felicitare din partea mea”, a spus Sandu.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a felicitat mai mulți lideri ai lumii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Șefa statului, Maia Sandu, se numără printre cei care au primit un mesaj.

Șefa statului, Maia Sandu, nu a mers la întâlnirea şefilor de stat CSI la Sankt Petersburg pe 28 decembrie. Aceasta a spus că nu a primit o invitaţie oficială.