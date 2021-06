Maia Sandu mesaj pentru protestatari: 'Protestul este un drept constituțional'

Președintele R.Moldova Maia Sandu și-a petrecut ziua de azi la nordul țării, în orașul Edineț, unde a avut întâlniri și schimburi de opinii cu primarii, directori de școli, reprezentanții autorităților locale, medicii și antreprenorii din raion.

„Interlocutorii mi-au relatat despre mersul campaniei de vaccinare, situația curentă din sănătate și educație, problemele localităților din Edineț. Am discutat cu primarii despre proiectele de dezvoltare realizate la Edineț și despre importanța sprijinirii echitabile a proiectelor de dezvoltare locală, inclusiv celor cu finanțare europeană”, scrie Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Cu antreprenorii președintele a vorbit despre restabilirea și extinderea piețelor de desfacere pentru producția lor și despre necesitatea diversificării economiei locale. „Moldova are nevoie de investiții majore de calitate ce vor veni în țară doar dacă vom avea o justiție de încredere. Le-am povestit oamenilor cu care am discutat la Edineț despre planul de recuperare economică la care lucrăm în prezent. Țara noastră are nevoie de soluții concrete pentru a depăși criza, dar și de măsuri serioase pentru a începe un proces de dezvoltare și modernizare”, a menționat președintele.

Maia Sandu s-a referit și la grupul de persoane care au protestat în timpul vizitei sale de lucru la Edineț. Președintele spune că respectă dreptul cetățenilor de a protesta și că își va depune tot efortul pentru a schimba viața cetățenilor în bine, chiar și a celor care au alte viziuni politice.

„La Edineț m-a întâmpinat și un grup care a protestat împotriva sosirii mele în raion. Protestul este un drept constituțional, pe care îl respect. În calitate de Președinte, voi face tot ce-mi stă în puteri pentru a schimba spre bine viața tuturor cetățenilor - inclusiv a celor care au alte viziuni sau preferințe politice decât mine”, a conchis Sandu.

Amintim că, astăzi, circa 20 de persoane au participat la un protest la Edineț, în timpul unei vizite de lucru a președintelui Maia Sandu. Protestul a fost promovat intens de deputați și simpatizanți socialiști. Manifestația s-a desfășurat în fața sediului Consiliului raional Edineț. În jur de 10 polițiști au fost mobilizați pentru a supraveghea situația.