Majestatea Sa Margareta, în faţa românilor şi moldovenilor din Spania: 'Facem tot ce putem ca să fim mai aproape de ai noştri'

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române şi Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu au fost oaspeţii Ambasadei Republicii Moldova la Madrid, miercuri, în a treia zi a vizitei lor de săptămâna aceasta în Regatul Spaniei.

Custodele Coroanei Române şi Principele Consort, alături de ambasadorul României în Regatul Spaniei, George Gabriel Bologan, au fost întâmpinaţi de ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Spaniei Eugeniu Revenco şi au semnat în Cartea de Onoare.

De la sediul Ambasadei Republicii Moldova la Madrid, Majestatea Sa şi Principele Consort au efectuat o vizită la Preşedinţia Comunităţii Madrid unde au fost întâmpinaţi de Miguel Angel Garcia Martin, ministru regional pentru Preşedinţie, Justiţie şi Administraţie Locală, şi de Cristina Menendez, director general pentru Cooperare cu statul şi UE, dar şi de numeroşi reprezentanţi ai comunităţii din România şi Republica Moldova.

"Prezenţa dumneavoastră aici este un act de recunoştinţă faţă de rolul monarhiei în istoria şi dezvoltarea contemporană a României, este un act reparatoriu faţă de momentul când unii i-au interzis regelui să revină în propria patrie. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate şi modestie", a declarat ambasadorul României în Regatul Spaniei.

"Discursul regelui Mihai din Parlamentul României din 2011 a rămas în memoria celor care fac o politică cu principii, a rămas în memoria celor care nu golesc religia de credinţă şi îşi iubesc ţara cunoscând valoarea sacrificiului", a spus ambasadorul Bologan care a amintit cu această ocazie câteva citate din acest discurs: "Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie; Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa; România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil şi generos; Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agăţarea de putere şi bunul plac nu au ce căuta în instituţiile româneşti".

Totodată, ambasadorul României în Regatul Spaniei, a ţinut să îşi încheie alocuţiunea "cu finalul de impact care mi-a rămas întipărit în memorie şi în suflet" din discursul Majestăţii Sale, Regele Mihai, în Parlamentul României: " 'Stă doar în puterea noastră să facem ţara statornică, prosperă şi admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri. Aşa să ne ajute Dumnezeu!' ".

La rândul său, ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Spaniei a salutat sprijinul Majestăţii Sale Margareta "pentru parcursul european" al Moldovei şi pentru "revenirea acesteia în marea, puternica şi prospera familie europeană". Ambasadorul Eugeniu Revenco a subliniat, de asemenea, buna cooperare şi integrare a celor două comunităţi, din România şi Republica Moldova, în Spania. "Mă bucur că cele două comunităţi interferează, sunt foarte bine integrate aici în Spania şi sunt foarte bine primite de autorităţile spaniole", a declarat el.

"Acolo unde sunt români este şi un pic de Românie"

Majestatea Sa Margareta a mulţumit pentru căldura cu care a fost primită în Spania alături de Principele Consort Radu. "Ne simţim foarte aproape de Spania, de familia regală din Spania şi de voi", a declarat Custodele Coroanei Române în faţa membrilor comunităţii din România şi Republica Moldova.

"Suntem foarte implicaţi în această apropiere de Moldova cu Europa şi vrem să facem tot ce putem ca să fim mai aproape de ai noştri", a subliniat Majestatea Sa, adăugând că "toată lumea are locul lui corect în lumea asta".

Principele Consort Radu a salutat activitatea Preşedinţiei Comunităţii Madrid şi şi-a arătat aprecierea faţă de Regatul Spaniei cu care, potrivit spuselor sale, ţara noastră are o legătură "care trece dincolo de cultura comună sau de identitatea naţională". "De atâţia ani de zile îi faceţi pe compatrioţii noştri să se simtă parte a unei foarte frumoase şi ample familii care are, desigur, graniţe europene, dar şi suflet latin şi credinţă creştină. (...) Sunt puţine locuri în lume unde ne simţim atât de bine pentru că există o legătură între Spania şi România care trece dincolo de cultura comună sau de identitatea naţională; în adâncul fiinţei noastre sunt o mulţime de lucruri care ne sunt comune", a subliniat Alteţa Sa Regală.

Totodată, Principele Consort Radu a mulţumit membrilor celor două comunităţi pentru sacrificiile făcute. "Acolo unde sunt români este şi un pic de Românie, aşa că de câte ori avem ocazia să vă mulţumim pentru ce faceţi pentru familiile dumneavoastră, fie că ele sunt la Chişinău, la Bălţi, la Iaşi sau la Galaţi, la Cluj sau la Timişoara, faceţi acest sacrificiu de o generaţie pentru ca ţara luată cu împrumut de la copiii dumneavoastră să nu fie degeaba. Considerăm că suntem o parte din identitatea Republicii Moldova, precum şi Republica Moldova este o parte din identitatea Coroanei şi suntem ca un fel de familie împlinită, măcar pentru orele pe care le petrecem împreună", a afirmat Alteţa Sa.

Angajamentul asumat faţă de ţară "nu este pentru un mandat, ci pentru o viaţă întreagă", a declarat Principele Consort Radu. "Majestatea Sa are 34 de ani de când lucrează pentru binele României şi nu intenţionează să se oprească. Suntem în continuare fericiţi să ne facem datoria pentru ca dumneavoastră să priviţi către societate şi către viitor în fiecare zi cu fruntea mai sus", a încheiat Alteţa Sa Regală.

Majestatea Sa Margareta şi Principele Consort Radu au ascultat un moment muzical susţinut de violoniştii Lavinia şi Marian Moraru din România, care au interpretat "Balada" de Ciprian Porumbescu, şi dansuri populare româneşti şi au stat de vorbă cu copiii prezenţi în sală şi cu reprezentanţi ai celor două comunităţi, vizibil încântaţi şi emoţionaţi de această întâlnire.

"În inimile noastre România înseamnă acasă"

"Vreau s-o felicit pe Majestatea Sa pentru promovarea României, a identităţii româneşti, pentru că, deşi locuim în străinătate, în inimile noastre România înseamnă acasă", a declarat Viorica Ene, avocat din România, stabilită în Spania de 15 ani, prezentă în sală la acest eveniment pe care l-a descris drept "emoţionant".

O altă membră a comunităţii din România prezentă în sală, a fost Mihaela Duma, pianistă stabilită în Spania din 2001. "Locuiesc în Spania de la 13 ani, deci am stat mai mult aici decât în România, dar am simţit că evenimentul din seara aceasta m-a legat de rădăcinile mele şi mi-a plăcut foarte mult. Am venit însoţită de prietenul meu, care este spaniol, şi a avut astfel ocazia să afle câte ceva despre istoria noastră şi despre familia regală", a declarat ea.

O reprezentantă a unei asociaţii de persoane din Republica Moldova prezentă în sală a fost Natalia Melnic din oraşul Malaga, stabilită în Spania din 2005, care a parcurs peste 500 de kilometri pentru a asista la acest eveniment. "Ne-am deplasat special şi pentru noi a fost o mare onoare să fim integraţi aici, cu Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu. Suntem mândri că dumneaei a decis să unească astfel românii de peste Prut, din Moldova, cu românii din România, să accentueze faptul că suntem acelaşi neam şi că se munceşte foarte mult pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană", a declarat ea.

În prima parte a zilei de miercuri, Majestatea Sa Margareta şi Principele Consort Radu au efectuat o vizită la sediul Gărzii Civile din Spania unde au fost întâmpinaţi de Gregorio Perez Turiel, general de brigadă şi şef al Secretariatului de Cooperare Internaţională, şi de locotenent-colonel Francisco Julia Barroso Martinez. Custodele Coroanei Române şi Alteţa Sa au fost primiţi de directorul general al Gărzii Civile, Leonardo Marcos Gonzalez, care le-a prezentat activitatea instituţiei în cadrul căreia au avut ocazia de a vizita centrul operaţional.

Majestatea Sa Margareta, alături de Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, efectuează săptămâna aceasta o vizită în Regatul Spaniei, în cadrul căreia au programate mai multe întâlniri publice în capitala ţării, Madrid, şi la Toledo.

Marţi seară, Custodele Coroanei Române şi Principele Consort Radu s-au întâlnit cu Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi Regina Letizia la Palatul Zarzuela, reşedinţa suveranilor spanioli, situată la periferia Madridului. Întâlnirea a avut un caracter privat.

Marţi dimineaţă, Custodele Coroanei Române şi Principele Consort Radu au vizitat Grădina Botanică Regală din Madrid unde Majestatea Sa Margareta a plantat doi bujori, Floarea Naţională a României.

Luni, Custodele Coroanei Române şi Principele Consort au fost oaspeţii Centrului Satelitar (SatCen) al UE de lângă capitala Spaniei, vizită urmată de un discurs susţinut de Majestatea Sa Margareta la sediul din Madrid al Institutului Regal Elcano pentru Studii Internaţionale şi Strategice. În cadrul discursului său, Custodele Coroanei Române a atras atenţia asupra vulnerabilităţii Republicii Moldova în contextul actual "turbulent" din regiune, subliniind că "UE ar trebui să îşi menţină hotărârea şi să se concentreze pe o eventuală aderare a Republicii Moldova". Majestatea Sa a afirmat că obiectivul pe care şi l-a asumat, amintind în acest sens sprijinul Guvernului României şi al Republicii Moldova, "este pur şi simplu acela de a mă asigura că Republica Moldova nu este consumată de tragedia care afectează acum Ucraina, că guvernul ei reformator este sprijinit în atingerea obiectivului său şi că poporului Moldovei i se permite să-şi decidă propriul viitor, în loc să fie decis de alţii".

Vizita Majestăţii Sale Margareta şi a Principelui Consort Radu în Regatul Spaniei are loc în perioada preşedinţiei acestei ţări la Consiliul Uniunii Europene şi se desfăşoară în perioada 25-29 septembrie.