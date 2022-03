În vreme ce pensionarii trăiesc la limita subzistenței, se majorează contribuțiile către pensii private: e obligație prin PNRR susține Guvernul

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, majorarea, începând cu 1 ianuarie 2024, a contribuţiilor la fondurile private de pensii de la 3,75% la 4,75%. Măsura a fost decisă printr-o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat, scrie Agerpres.

"Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie majorarea, începând cu 1 ianuarie 2024, a contribuţiilor la fondurile private de pensii de la 3,75% la 4,75%, având în vedere că atât în Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare - PNRR- cât şi în programul de guvernare este prevăzută măsura care vizează creşterea contribuţiilor pentru Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cât este în prezent până la 4,75% în 2024", conform notei de fundamentare a proiectului de OUG.

Guvernul va aproba şi un proiect de lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România. "Prin prezentul act normativ se creează cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul României. La propunerea Ministerului Finanţelor, prin hotărâre a Guvernului se reglementează organizarea şi funcţionarea fiecărei bănci de dezvoltare. În plus, pentru activităţile în contul şi numele statului se stabilesc legislaţia aplicabilă, mecanismul şi autoritatea de supraveghere", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Totodată, Executivul va decide, printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, cu privire la aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească.

Astfel, conform notei de fundamentare, se propune aprobarea unui număr de 4 programe de garantare în domeniile prioritare: Programul IMM PROD, Programul RURAL INVEST, Programul GARANT CONSTRUCT şi Programul INNOVATION.

"Programele vor fi implementate sub formă de scheme de ajutor de stat prin care se acordă garanţii şi granturi având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al beneficiarilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi generat de pandemia COVID-19, în vederea realizării proiectelor de investiţii şi asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora", se spune în notă.

În şedinţă va fi adoptat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport. Executivul va adopta şi un memorandum având ca temă constituirea Consiliului Interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi a finanţării terorismului, activitate desfăşurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 "Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania", proiect finanţat în cadrul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020.