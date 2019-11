Mama Luizei Melencu a pornit spre Cotroceni: 'E ultima speranță'

Familia Luizei Melencu, una dintre tinerele care ar fi fost răpită, violată şi ucisă de Dincă, a pornit către Palatul Cotroceni, după ce a fost invitată la o întâlnire cu Iohannis. Bunicul tinerei spune că întâlnirea reprezintă „ultima speranță”, iar mama ei că va continua să lupte pentru adevăr.

Înainte de a pleca din Dioşti, localitatea natală a Luizei Melencu, bunicul fetei a declarat că speră ca preşedintele Iohannis să îi spună unde este fata.

Stelian Iordache a reiterat convingerea că Luiza nu a fost omorâtă.

„Mergem cu convingerea că vom afla, într-adevăr...., adică altceva cu totul decât ne spun procurorii, pentru că, după câte am mai afirmat, domnul preşedinte are cu totul alte pârghii şi multe servicii la dispoziţie. Sper să nu plecăm dezamăgiţi, să ni se dea o veste bună. (...) Noi, ca familie, n-am crezut şi nu vom crede niciodată că Luiza a fost omorâtă. Luiza a fost răpită şi traficată. Vă rugăm frumos, vă rugăm mult de tot, rezolvaţi-ne această problemă!. Dacă nici dumnealui nu poate, prin serviciile pe care le are la dispoziţie, chiar e ultima speranţă. Sper să nu plecăm dezamăgiţi”, a declarat bunicul Luizei Melencu, conform Mediafax.

Acesta a adăugat că familia Luizei nu va ceda niciodată şi nu va accepta vreun compromis.

De asemenea, Monica Melencu, mama tinerei, a declarat, înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni, că vrea să afle „adevărul adevărat, nu ce e la dosar”.

Monica Melencu a spus că pleacă sperând că va primi răspunsuri, dar indiferent de situaţie, va lupta și nu se va opri: „Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu Luiza. Din momentul în care ea a ajuns la ocazie, vreau să aflu adevărul. Cine sunt acele persoane care au luat-o. Şi nu mă voi lăsa, indiferent de situaţie. (...) Am luat o decizie. Depinde de răspunsuri, depinde şi de ce se va întâmpla în zilele următoare, luna următoare ce se va întâmpla cu Dincă, ce decid procurorii, de răspunsul dat de dumnealor, iar după o să iau o decizie şi o să merg mai departe”.

Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, că a fost reținut un bărbat în vârstă de 46 de ani, pentru că a violat-o pe Luiza Melencu atunci când fata era în casa lui Gheorghe Dincă. Bărbatul a intrat în atenția DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală. Ulterior, Ștefan Risipițeanu, acuzat că ar fi violat-o pe Luiza Melencu în casa lui Gheorghe Dincă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mama și bunicul Luizei Melencu nu cred însă că acesta e vinovat, ci că e vorba despre o manipulare.