Mama unui tânăr ucis la Revoluție s-a scandalizat după ce Ion Iliescu a fost pus sub urmărire penală: 'Este singurul mort care are glonțul în el'

Elena Băncilă, mama unuia dintre tinerii care au murit în decembrie 1989, a avut o reacție furibundă după ce Ion Iliescu a fost pus sub urmărire penală în dosarul Revoluției. Femeia a încercat în toți acești aproape 30 de ani să afle cine și de ce i-a ucis fiul.

”Sub comanda lui Ceausescu au murit doar 50 de tineri, iar dupa 22 decembrie cand el a fost arestat, atunci au fost omorati 800 de oameni. Cum e posibil asa ceva? Cat ai fi de nepriceput, tot iti dai seama ca totul a fost o regie si o batjocura, nu doar la a noastra, a parintilor, ci la adresa intregului popor. Iliescu a aparut cu zambetul lui, spunanad 'Dragi concetateni, suntem stapani pe situatie'. (...) Nu tragea nimeni in ei, dar jos murea lumea pe rupte. (...) A avut doua gloante, in fata, cand a tras din buzunar pistolul. Este singurul mort care are glontul in el, in rest au disparut. La al meu nu au apucat sa i-l scoata", a mărturisit Elena Băncilă, la Realitatea TV.

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost pus sub acuzare în dosarul Revoluției pentru crime contra umanității.

Marți, după o oră de audieri, fostul președinte a aflat că Parchetul General a extins urmărirea penală împotriva sa. Parchetul susține că Ion Iliescu a acceptat măsuri militare, unele cu caracter diversionist - ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, însă nu a făcut-o.