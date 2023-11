Man United, huiduită după înfrângerea cu Newcastle. West Ham a eliminat-o pe Arsenal

Manchester United a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Newcastle United în turul al patrulea al Cupei Ligii, startul foarte slab de sezon continuând pentru Diavolii roșii. Arsenal a părăsit și ea competiția, în timp ce Liverpool și Chelsea s-au calificat în sferturile de finală.

Managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, a fost fără reacție la finele evoluției echipei sale, huiduită la ieșirea de pe teren. Olandezul se află sub o mare presiune, la a doua înfrângere cu 3-0, după cea suferită duminică, pe Old Trafford, în fața lui Manchester City, conform mediafax.

"Știm că nu este suficient de bun", a declarat Ten Hag pentru Sky Sports. "Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru asta, eu trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru asta. Nu dăm randamentul necesar, îmi pare rău pentru fani".

Într-o reeditare a finalei din acest an de pe Wembley, câștigată de Manchester United cu 2-0, Newcastle a condus cu 2-0 la pauză, grație golurilor lui Miguel Almiron și Lewis Hall, înainte de a-și mări avantajul prin Joe Willock și de a se califica fără probleme în sferturile de finală.

"Cred că am demonstrat spiritul grupului prin prestație, solidaritate, unitate", a declarat managerul lui Newcastle, Eddie Howe.

"În acest loc e foarte greu de venit și să marcăm golurile pe care le-am marcat, în momentele în care am făcut-o. Modul în care a realizat această performanță m-a mulțumit cu adevărat".

Manchester United a pierdut opt din ultimele 15 meciuri disputate în toate competițiile și cinci din primele 10 pe teren propriu, pentru prima dată din 1930-31. Ei au pierdut cinci din primele 10 meciuri din Premier League pentru prima dată în istorie.

West Ham United a eliminat-o pe Arsenal cu o victorie cu 3-1, grație golurilor marcate de Mohammed Kudus și Jarrod Bowen și a unui autogol al fundașului Ben White, pe London Stadium.

"Sunt foarte dezamăgit și eu sunt responsabil pentru asta", a declarat Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, pentru Sky Sports.

"Nu am fost suficient de buni. Nu am concurat suficient de bine. În general, nu am fost nici pe departe la nivelul pe care trebuia să îl arătăm".

Martin Odegaard a redus din diferență în minutul 96, dar a fost prea puțin și prea târziu pentru vizitatori.

Cody Gakpo și Darwin Nunez au marcat pentru a oferi o victoria pentru Liverpool, cu 2-1, în fața lui Bournemouth. Golul lui Nunez a fost al treilea în ultimele sale trei apariții pentru Reds.

Chelsea a învins Blackburn Rovers cu 2-0, Everton a eliminat Burnley cu 3-0, iar Fulham a învins Ipswich Town din Championship cu 3-1.



Port Vale din League One, care a învins marți Mansfield Town cu 1-0, este cea mai slab cotată echipă rămasă în competiție. Middlesbrough, din Championship, a trecut și ea în optimi cu o victorie cu 3-2 în fața lui Exeter City.

Sferturile de finală programează cel puțin două dueluri cap de afiș, între Chelsea și Newcastle și Liverpool cu West Ham. Celelalte două partide fiind Everton – Fulham și Middlesborough – Port Vale.