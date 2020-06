Managerul Muzeului Satului: 'A vorbi de poveştile iei înseamnă să vorbim despre poveşti de viaţă'

A vorbi despre poveştile iei înseamnă să vorbim despre poveşti de viaţă, pentru că adesea, în satul românesc, o femeie îşi cosea ia şi costumul tradiţional la nuntă şi îl păstra şi pentru înmormântare, afirmă managerul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", Paula Popoiu, potrivit Agerpres.

De Ziua universală a Iei, ea a povestit, pentru AGERPRES, cu cât interes şi admiraţie au fost primite, peste tot în lume, expoziţiile de costume tradiţionale româneşti.

"În momentul de faţă, când ia a devenit un element de modă, când ia s-a internaţionalizat, vorbim de ie românească, dar într-un context foarte larg. Putem să ne referim şi la poveşti mai noi ale iei, poate mai modernizate, aşa cum este şi ia în acest moment, un element de costum adoptat în toată lumea pentru frumuseţe, pentru armonia culorilor şi chiar comoditatea croiului, pentru că aceste ii sunt agreate în foarte multe ţări", spune Paula Popoiu.

Ea menţionează că în colecţia Muzeului Satului sunt elemente unicat, piese de costum unicat, cum nu se văd nicăieri în altă parte şi îşi aminteşte cu plăcere de expoziţiile organizate de instituţia muzeală în Italia - la Veneţia, Milano, Torino -, în Franţa la Lion, în Israel, Cipru ori în Marea Britanie.

"Foarte interesant a fost la Lion, unde am avut o expoziţie de costume tradiţionale în cadrul unor serbări mai largi, numite Serbările consulare, unde participau peste 40 de ţări. Întotdeauna am avut succes, dar interesant a fost odată când, mergând şi cu un ansamblu îmbrăcat în foarte frumoase costume tradiţionale, a fost un mic spectacol la care au participat lionezii. Surpriza a fost că doamnele din Lion au venit îmbrăcate în ii româneşti. Este foarte interesant să vezi franţuzoaice care au venit îmbrăcate cu ii pe care, aşa cum mi-au spus, şi le-au procurat fie în desele ocazii în care noi am avut expoziţii în acest oraş şi am avut cu noi meşteri, fie au fost în vizită în România. Atunci am văzut cum, creându-se, aşa, o atmosferă de prietenie, de bună dispoziţie, doamnele de la Lion s-au prins în horă împreună cu ansamblul românesc", a povestit Popoiu.

Ea a amintit şi expoziţia "Feminitate şi împodobire", pe care a dus-o la Veneţia, în plin carnaval şi unde au fost foarte admirate costumele noastre.

"Eu şi echipa mea am participat îmbrăcaţi în costumele tradiţionale româneşti în Alaiul Dogelui, unde ne-a invitat Primăria Veneţiei. La această expoziţie am avut 80.000 de vizitatori în doar o săptămână, în plin carnaval la Veneţia. De acolo am plecat la Milano, la Săptămâna Modei, unde şcolile de modă au venit să îşi noteze motive populare de pe iile noastre. Erau foarte încântaţi când au văzut cât de frumoase sunt", afirmă managerul Muzeului Satului.

Paula Popoiu îşi aminteşte şi azi că, în urma unei expoziţii la Muzeul Horniman, veche instituţie londoneză, specializată în colecţii de factură antropologică şi etnografică, a descoperit cu uimire că instituţia muzeală din capitala Marii Britanii are în colecţiile sale costume tradiţionale româneşti.

De altfel, potrivit ICR, colecţia de obiecte tradiţionale româneşti din muzeele britanice este impresionantă: Muzeul Horniman are peste 500 de obiecte, fotografii de arhivă şi costume populare, British Museum are în jur de 300 de piese de ceramică, costume şi măşti tradiţionale, iar Muzeul V&A - în jur de 100 de piese vestimentare.

Popoiu a spus că Prinţesa Kiko a Japoniei a primit, cu ocazia vizitei la Muzeul Satului, o ie brodată alb pe alb şi o maramă de borangic, care i-au plăcut foarte mult, un dar similar fiind oferit şi soţiei preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, când a venit la Bucureşti.

"Sigur că sunt poveşti de transmitere a acestui element important de costum de la mamă la fiică, de la bunică la fiică, din generaţie în generaţie. Eu cunosc foarte multe familii care au asemenea moşteniri. Şi, pentru că suntem aproape de Palatul Elisabeta, trebuie să vă spun că şi ei au o foarte frumoasă colecţie de costume tradiţionale, în care predomină costumul de Argeş şi de Muscel care, se pare, au aparţinut Reginei Maria şi Casei Regale", a mai spus managerul Muzeului Satului.