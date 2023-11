Managerul Spitalului Clinic 'Sfânta Maria' acuză: România a pierdut 700 de milioane de euro din PNRR fără consecințe

Managerul Spitalului Clinic ”Sfânta Maria din Capitală, medicul Narcis Copcă, afirmă că unitatea sanitară pe care o conduce a depus, pentru a accesa fonduri prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), un proiect matur de realizare a unui centru de transplant multiorgan. Proiectul nu va accesa fondurile, pentru ca alte 21 de centre să fie realizate, ulterior aceste centre fiind scoase dintre proiectele depuse întrucât nu exista timp să fie finalizate. ”România a pierdut cu nonşalanţă 700 de milioane de euro. Nimeni nu răspunde pentru asta, dar ni s-a spus, cu foarte mult tupeu că iată, dacă noi am jucat banii la păcănele, o să vă facem credite pe BEI”, adaugă medicul.

”Vă pun o întrebare retorică dumneavoastră, dar şi guvernanţilor, leadershipului politic românesc: România a pierdut cu nonşalanţă 700 de milioane de euro. Nu am spus-o până acuma, că Spitalul Clinic «Sfânta Maria» a avut cel mai matur proiect de spital, îl avem în continuare, este vorba despre un centru de transplant multiorgan ce trebuia aproape finalizat până acum. Pentru că, iată, a fost îndepărtat acest spital, sumele trebuind să meargă la 21 de obiective fixate în urmă cu un an. Problema este că aceste obiective au fost scoase de pe listă pentru că nu aveau timp să se mai realizeze, s-au pierdut 700 de milioane de euro, nimeni nu răspunde pentru asta, dar ni s-a spus, cu foarte mult tupeu, că iată, dacă noi am jucat banii la păcănele şi de fapt nu am venit cu ei acasă, o să vă facem credite pe BEI. Păi nu vă supăraţi, dragi români, aceşti 700 de milioane, urmaţi de restul de două miliarde, erau oarecum gratuiţi, iar creditele pe BEI sunt împrumuturi”, a afirmat, la Medika Tv, marţi, medicul Narcis Copcă, potrivit news.ro.

El a subliniat: ”În condiţiile în care nimeni nu răspunde pentru două miliarde de euro pierduţi, atunci cum să arătăm respect sistemului medical, profesioniştilor din domeniu, cei care ne luptăm şi la această oră cu pacienţi aflaţi între viaţă şi moarte, tăindu-le speranţa la ani în plus atunci când le tăiem cu nonşalanţă posibilitatea unei cheltuieli”.