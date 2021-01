Managerul Spitalului din Găești, dr. Laurențiu Belușică, mărturisire: 'La început nu am fost atât de sigur că este bine să mă vaccinez'

Managerul Spitalului din Găești, dr. Laurențiu Belușică a declarat, în direct la Antena 3, că inițial a avut dubii cu privire la oportunitatea de a se vaccin. Belușică a pocestit că a trebuit să se documenteze atent până când să fie confins că trebuie să accepte serul, pentru a se imuniza.

„La început am avut și eu mari dubii, dacă să mă vaccinz sau nu. Nu eram sigur ce trebuie să fac. Apoi am citit, m-am mai documentat și apoi am decis că trebuie să mă vaccinez. Am știut că trebuie să fac acest lucru, dar după o serioasă documentare”, a declarat dr. Laurențiu Belușică, managerul Spitalului din Găești.

