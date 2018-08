Manda, după ce un membru al Comisiei SRI l-a acuzat că încalcă regulamentul: 'Dacă colegul meu ar fi fost la serviciu ar fi aflat toate aceste detalii'

Lucian Viziteu, parlamentar USR, l-a acuzat pe Claudiu Manda că încalcă regulamentul Comisiei de Control al SRI, menționând că e inacceptabil să afle din presă cine sunt persoanele care vor fi audiate în comisie. În replică, președintele Comisiei a precizat că a respectat toate procedurile, acuzându-și colegul că nu a mers la serviciu.

"Este intr-o mare eroare. Noi, imediat după ce l-am audiat pe domnul Maior și, ulterior, pe Horia Georgescu, am decis că va fi nevoie de încă o audiere a lui George Maior. (..) Nu ma intimideaza si am respectat intru totul procedurile.(..) Săptămâna aceasta avem activitate la comisie. Dacă colegul meu ar fi fost la serviciu ar fi aflat toate aceste detalii, Eu am fost la Parlament", a spus Claudiu Manda la Antena 3.