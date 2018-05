Comisia SRI pregăteşte marele RAPORT: Claudiu Manda face anunţul despre interceptările masive pe mandate de siguranţă naţională

Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI va pregăti şi aproba un raport pe capitole, primul referindu-se la mandatele de siguranţă naţională, a anunţat, miercuri, preşedintele comisiei, Claudiu Manda.

"Am hotărât astăzi să ne pregătim cu un raport al comisiei noastre privind activitatea SRI cu lucrurile pe care le-am văzut până în acest moment. Am hotărât ca acest raport să-l dezbatem şi să-l aprobăm pe capitole. Primul capitol pe care îl abordăm şi pe care probabil săptămâna viitoare o să-l aprobăm în comisie şi o să-l trimitem Birourilor permanente reunite se referă la mandatele de securitate naţională, cu tot ce implică aceasta, cu lucrurile pe care le-am văzut şi când am mers în control la SRI şi cu lucrurile spuse de cei care au venit în comisia noastră - petenţii comisiei", a declarat Manda, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres Conform procedurii de lucru, biroul comisiei va propune un draft. Acesta va fi parcurs de membrii comisiei, urmând să se aducă îmbunătăţiri şi să fie ulterior aprobat."Sunt capitole în care avem suficient de multe elemente să putem să concluzionăm şi sunt capitole în care mai avem elemente de lămurit", a adăugat Manda, care nu exclude şi posibilitatea de schimbare a legislaţiei.

