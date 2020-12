Mandatul managerului militar de la Spitalul Judeţean Sibiu expiră pe 20 decembrie

Mandatul managerului militar de la Spitalul Judeţean Sibiu, Colonel Constantin Vlase, expiră în 20 decembrie, ulterior urmând a fi numită o nouă conducere interimară. Colonelul Costantin Vlase anunţă că a fost mărită capacitatea de producere a oxigenului şi a crescut capacitatea Secţiei ATI, pe durata mandatului său, potrivit news.ro.

Constantin Vlase a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a revizuit circuitele funcţionale ale Spitalului Judeţean Sibiu

“De la preluarea conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu activitatea de management s-a desfăşurat într-un mod excepţional, acest mod excepţional fiind generat de contextul epidemiologic existent naţional, pot să o definesc ca pe o activitate de management al unei situaţii de criză. Primul pas a fost revizuirea circuitelor funcţionale în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare care să fie în concordanţă cu capabilităţile nou create pentru ambele sectoare de activitate, atât pentru cazuistica non-Covid, cât şi pentru cazuistica Covid-19. Pentru toată această perioadă patologia non-Covid, traumatismele, accidentele rutiere, cazurile grave, cazurile critice non-Covid nu au încetat să fie prezente”, a transmis Constantin Vlase.

El a precizat că o prioritate a mandatului său a fost mărirea capacităţii de producere a oxigenului.

“Ne-am dat toată silinţa şi s-a reuşit mărirea capacităţii de producere a oxigenului prin instalarea unei noi staţii concomitent cu extinderea reţelei de distribuţie şi coroborat în acelaşi timp cu suplimentarea numărului de concentratoare mobile disponibile pentru că este esenţial în tratarea şi monitorizare a pacienţilor cu afectare pulmonară Covid să le asigurăm oxigenul necesar”, a explicat Constantin Vlase.

Managerul unităţii medicale a explicat că a fost reorganizat triajul pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu Covid-19 în unitatea de primire urgenţe şi a fost extinsă capacitatea secţiei de Terapie Intensivă pentru pacienţii diagnosticaţi cu noul coronavirus.

“S-a reorganizat triajul pacienţilor suspecţi/confirmaţi în UPU într-o nouă locaţie, această nouă locaţie urmând să îşi dubleze capacitatea cât mai curând posibil în funcţie de procedurile pe care le avem în derulare, în zona modulară din spatele UPU. Am reuşit ca şi în această zonă să creăm şi un punct radiologic în care să aibă loc evaluarea distinctă radiologică a pacienţilor care sunt evaluaţi în aceste facilităţi. S-a extins capacitatea secţiei de Terapie Intensivă Covid cu 10 paturi, acest lucru l-am putut face doar cu avizul favorabil de principiu al DSP. Pentru această extindere a trebuit să avem în vedere şi am avut şi am asigurat personal medico-sanitar specializat, circuite funcţionale, surse de oxigen şi nu în ultimul rând back-up energetic”, a mai declarat Constantin Vlase.

El a precizat că reorganizarea activităţii Spitalului Judeţean Sibiu a implicat şi Secţia de Boli Infecţioase.

“Reorganizarea activităţii a implicat şi Secţia Clinică Boli Infecţioase, lucru concretizat momentan cu reamenajarea demisolului pavilionului ca zonă administrativă verde. Aceste spaţii au fost complet igienizate şi sunt asigurate facilităţile necesare desfăşurării activităţii specifice.

S-a înaintat către Direcţia de Sănătate Publică Sibiu memoriul tehnic şi documentaţia necesară avizării structurii organizatorice şi obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, a mai transmis managerul unităţii medicale.

El a precizat că sunt derulare procedurile de achiziţie în vederea asigurării stocurilor de materiale sanitare, echipamente de protecţie, medicamente şi reactivi, care să asigure o autonomie de 30- 60 de zile.

Mandatul lui Constantin Vlase la conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu va expira pe data de 20 decembrie, iar apoi va fi numită o nouă conducere interimară.

El a fost numit după demisia fostului manager, în perioada în care judeţul Sibiu avea cea mai mare rată de infectare din ţară, care depăşise 9 la mie.