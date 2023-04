Manevrele în porturile din Constanţa, suspendate din cauza vântului puternic

Manevrele în porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud şi Midia au fost suspendate marţi dimineaţă din cauza vântului puternic, iar în zona montană a judeţelor Bacău, Bihor, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Prahova şi Vrancea se circulă în condiţii de iarnă, dar nu sunt impuse restricţii de trafic.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului, un utilaj de deszăpezire a rămas imobilizat pe carosabil, pe DN 73A, astfel că traficul rutier este oprit, între localităţile Râşnov şi Predeal, judeţul Braşov.

Circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe un sens, pe tronsonul kilometric 144 - 155 al DN1, în zona localităţii Timişu de Jos, judeţul Braşov, în urma precipitaţiilor abundente sub formă de ninsoare. Se acţionează cu utilaje pentru deszăpezire.Sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare şi se circulă în condiţii de iarnă, dar nu sunt impuse restricţii de trafic, în zona montană a judeţelor Bacău, Bihor, Braşov, Covasna, Harghita, Neamţ, Prahova şi Vrancea. Se acţionează cu utilaje pentru deszăpezire.Pe celelalte artere rutiere din ţară se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate ploi, nefiind impuse restricţii de trafic.Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud şi Midia.Pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti se circulă pe un carosabil umed, pe alocuri fiind semnalate precipitaţii sub formă de ploaie. Vizibilitatea în trafic este bună, valorile sunt normale, dar este semnalat vânt lateral puternic.Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi de drum, să ia în considerare că distanţa de frânare creşte pe un carosabil umed sau alunecos, să-şi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale şi să folosească luminile de ceaţă dacă se deplasează pe drumuri unde este prezent acest fenomen.''Reamintim că pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă'', arată Centrul INFOTRAFIC.