Manfred Weber, PLAN INCENDIAR - Comisie SPECIALĂ pentru verificări în țările cu problemele pe Justiție/ Infrigement, la CJUE

Plan bombă al candidatului PPE la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber. Acesta susține că dorește înființarea unui comitet de verificare pentru toate țările în care au loc derapaje în domeniul justiție. Weber spune că asftfel procedura de infriegement pe justiție poate fi declanșată mult mai ușor, iar mai apoi cazurile pot fi judecate la Curtea Europeană de Justiție.

"Mai intai va fi o evaluare, bazata pe observatii si pe verificari asupra situatiei din fiecare tara. In opinia mea, aceasta ar trebui sa aiba loc anual, in ceea ce priveste fiecare tara, iar in compunerea echipei de experti ar trebui sa intre fosti judecatori din Curtea Europeana de Justitie sau din Inaltele Curti nationale, experti cu un mare experienta in domeniul juridic.

Citește și: Elena Udrea, IEȘIRE BOMBĂ, în toiul nopții, la adresa ÎCCJ: 'Nu vă lăsați păcăliți. Propaganda din statul paralel a devoalat acest plan'

Evaluarea ar trebui sa urmeze trei criterii: lupta impotriva coruptiei, independenta sistemului judiciar si independenta presei. Aceste trei elemente sunt esentiale pentru o societate moderna, deschisa si democratica.

In calitate de presedinte al Comisiei, voi infiinta - fara a avea nevoie de modificari legislative sau de o legislatie speciala in acest sens - acest comitet de observatori si va promit ca toate problemele pe care acestia le considera importante vor genera automat o procedura de infringement care va fi adusa in fata Curtii Europene de Justitie", a declarat Manfred Weber pentru Ziare.com.