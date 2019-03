Manifestul unui atacator din Noua Zeelandă: de ce a decis să UCIDĂ oameni cu sânge rece

Unul dintre atacatorii asupra moscheii din Noua Zeelandă, bărbatul identificat sub numele fals de Brenton Tarrant, a publicat un manifest pe o reţea de socializare înainte de comiterea atentatului terorist, scrie presa neozeelandeză. Manifestul este organizat sub formă de întrebare şi răspuns. În unul dintre motive tânărul a punctat: „Să mă răzbun pentru sutele de mii de morţi provocate de invadatorii străini de-a lungul istoriei pe teritoriile europene”, informează Mediafax.

Citește și: Liviu Dragnea a RĂBUFNIT și acuză opoziția: 'Au discursuri xenofobe. Sunt discursuri care se apropie de fascism'

Manifestul a fost publicat inițial pe Facebook, însă contul fals este de negăsit acum pe reţeaua de socializare. În schimb, pe Twitter circulă mai multe capturi cu manifestul lui Tarrant.

„Cine sunt? Doar un alb obişnuit, 28 de ani. Născut în Australia în sânul unei familii cu venit mic din clasa muncitoare. Părinţii mei sunt de origine scoţiană, irlandeză şi engleză. Am avut o copilărie obişnuită, fără probleme mari. Nu am fost interesat de educaţie în timpul copilăriei, abia reuşeam să obţin note de trecere. Nu am urmat o facultate, deoarece oferta de studiu a vreunei universităţi nu mi-a suscitat niciodată interesul (...)”, se arată în manifest.

În privinţa motivaţiei din spatele comiterii atacului, Brenton Tarrant a scris în manifest: „În mare parte, pentru a le demonstra invadatorilor că pământurile noastre nu vor fi niciodată ale lor, că pământurile noastre sunt doar ale noastre. Atâta timp cât un alb va fi încă în viaţă aici, nu vor cuceri NICIODATĂ pământurile noastre şi nu vor înlocui niciodată poporul nostru. Să mă răzbun pentru sutele de mii de morţi provocate de invadatorii străini de-a lungul istoriei pe teritoriile europene. Să răzbun milioanele de europeni strămutaţi de pe pământurile lor de către sclavagiştii islamici”.

Citește și: Liviu Dragnea, atac FĂRĂ PRECEDENT la Klaus Iohannis: Ce suflet poți să ai? Cât de veninos?

Brenton Tarrant este atacatorul care a transmis LIVE pe Facebook întregul măcel, prin intermediul unei camere video corporale.

Patru suspecţi, trei bărbaţi şi o femeie, au fost reţinuţi în urma atacurilor armate ce au vizat două moschei din Christchurch, Noua Zeelandă, soldate cu decesul sau rănirea mai multor personae.

Premierul Jacinda Ardern a confirmat că 49 de persoane au fost ucise şi cel puţin 20 au fost rănite în atacurile care au avut loc vineri în două moschei din oraşul Christchurch din Noua Zeelandă.