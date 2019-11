Manuscrisele versurilor pentru câteva dintre cele mai cunoscute piese interpretate de Elton John vor fi scoase la licitație: Sunt estimate la 1 milion de dolari

Manuscrisele versurilor pentru câteva dintre cele mai cunoscute piese interpretate de Elton John vor fi scoase la licitație de fosta soție a lui Bernie Taupin iar vânzătorii se așteaptă să primească o sumă care ar depăși 1 milion de dolari, arată Smart Radio, care difuzează piesele britanicului, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astăzi- Cine este cea care are contracte în derulare cu ministerul și Cumpănașu .

Printre manuscrisele scoase la vânzare se numără versurile pentru piese precum ”Your Song”, ”Candle in the Wind”, ”Goodbye Yellow Brick Road” și ”Bennie and the Jets”. Estimările arată că valoarea licitației ar putea să ajungă doar pentru versurile scrise de mâna lui Elton John, la 1.3 milioane de dolari, notează New Musical Express.

Maxine Taupin, care a fost căsătorită cu Bernie Taupin din 1971 până în 1976, a fost cea care i-a inspirat lui Elton John piesa ”Tiny Dancer”.

Licitația va avea loc la Bonhams Auction House în Los Angeles, pe 9 decembrie, fiecare dintre articolele puse în vânzare având estimări cuprinse între 30.000 și 250.000 de dolari.

Citește și: Propunere-șoc din PNL: fiecare cetățean să depună o declarație de avere (secretar de stat la Justiție)

Piesele interpretate de Elton John se găsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici: http://www.smartradio.ro/.