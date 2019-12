MApN, PR ca la carte! Moș Crăciun, rezervist cu 1.700 ani de activitate: Am emis ordin pentru revenirea de la FOS

Ministerul Apărării anunță, în spiritul sărbătorilor de iarnă, că a emis ordin pentru revenirea în activitate a lui Moș Crăciun, de la Forțele pentru Operații Speciale (FOS) pentru o perioadă determinată de 24 de ore. Moșul este, potrivit MApN, un rezervist cu peste 1.700 de ani de activitate.

„Ministerul Apărării Naționale a emis astăzi ordin pentru revenirea în activitate a Moșului de la Forțele pentru Operații Speciale pentru o perioadă determinată de 24 de ore. Moș Crăciun, cunoscut și sub aliasul „Moșul”, este un rezervist, cu peste 1.700 de ani de activitate. Are nenumărate specializări si este recunoscut pentru viteza cu care călătorește și cu care își îndeplinește misiunea în fiecare an fără greșeală”, scrie MApN pe Facebook.

În același mesaj se arată că, anul acesta deplasarea se va executa cu mijlocul de transport zburător preferat al Moșului, ce a fost îmbunătățit cu „opt generatoare alimentate cu morcovi, cu putere mare”.

„Rudolph este, de asemenea, autorizat să participe la misiune. Cu toate acestea, el trebuie să-și finalizeze cu succes mai întâi pregătirea si să treacă în faza II. Până acum a eșuat de trei ori din cauza unei afecțiuni medicale legate de nasul său”, mai scrie MApN.

Moșul și ajutoarele lui trebuie așteptate cu cantități mari de ciocolată fierbinte și fursecuri.