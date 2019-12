Sume de INVIDIAT - Cât primesc primă de Crăciun angajații de la stat: În trei luni câștigă cât câștigă într-un an în această companie

Cei 13.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au primit, de Crăciun, tichete în valoare de 1.100 de lei, la care se adaugă 380 de lei din economia fondului de salarii. La Complexul Energetic Hunedoara (CEH), valoarea primelor este de doar 300 de lei, conform Mediafax.

Angajaţii de la două companii de stat, CEO și CEH, primesc, și anul acesta, prime de sărbători, sume mai consistente fiind la Complexul Energetic Oltenia.

Citește și: Anunț de ULTIMĂ ORĂ de la meteorologi: Vremea se schimbă radical

„Primele sunt cuprinse în contractul colectiv de muncă, pentru luna decembrie. Vorbim de prima pe care am acordat-o pentru copiii fiecărui angajat, prima de Moș Crăciun, în valoare de 100 de lei pentru fiecare copil sub 18 ani, apoi a fost prima de 1.100 de lei pentru fiecare angajat. S-au acordat avansul, lichidările, se dă avansul pe 27 decembrie, deci e o lună în care ne vom achita complet de toate sarcinile care rezultă din contractul colectiv de muncă", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia.

Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, susține că primele pentru copii minerilor ar fi trebuit să aibă o valoare mai mare, pentru că ortacii sunt tot mai îmbătrâniți.

„1.100 de lei este prima de Crăciun, dar ei o interpretează ca de Varvara, care nu mai înseamnă pentru mineri mare lucru, decât o festivitate undeva. Minerii își fac ziua în august. Normal este prima de Crăciun. Sunt tichete cadou, de 1.100 de lei valoare. Iar pentru cei 100 de lei pentru fiecare copil minor, să le fie rușine, pentru că sunt foarte puțini copii și puteau să bage acolo 200 de lei sau poate chiar mai mult. Minerii sunt îmbătrâniți toți, nu mai sunt copii minori", a spus Nicu Bunoaica.

Angajații CEO mai primesc și câte 380 de lei, bani rezultați prin împărţirea economiei înregistrate la fondul de salarii. Situația fondului de salarii la 11 luni a fost analizată, sâmbătă, în cadrul comisiei mixte administrație-sindicate.

„S-a stabilit ca fiecare angajat să primească 595 de lei brut, 380 net. Cred că se putea obține suma de 700 de lei pentru că mai erau previzionate 3 milioane de lei din 2018. (...) Foarte mulți mineri, din cauza salariilor foarte mici, mai ales femeile, pleacă în Germania, în Spania, în Anglia, cu întreruperea contractului de la o lună la 3 luni. Sunt foarte mulți care pleacă. Și bărbați. Se duc șoferi, tractoriști. În trei luni câștigă cât câștigă într-un an în această companie. De acolo se mai fac iar economii, pentru că acei oameni, pentru acele trei luni, nu primesc acei 1.100 de lei, nu primesc tichete de masă", a mai spus Nicu Bunoaica.

Şi angajaţii Complexului Energetic Hunedoara au obținut prime în valoare de 300 de lei, de Crăciun, sub formă de tichete cadou, acestea fiind acordate la sfârșitul săptămânii trecute celor aproximativ 4.300 de mineri şi energeticieni.

„Mai puțin la noi (prime – n.r.), față de Complexul Energetic Oltenia. Noi avem și starea aceasta de insolvență. Noi avem altă supărare. Pe luna noiembrie, drepturile s-au acordat doar la jumătate, pentru că am intrat pe 14 în insolvență și administratorul judiciar, toate drepturile în afară de salariu, mă refer la tichete de masă, transport, energie termică, toate le-a dat la jumătate, deci prima nu ar acoperi nici suma tăiată. Ei vor să spună că rămâne la masa creditorilor, că e datorie înainte de insolvență. Nu știm cum o scoatem la capăt. Practic, sursa de finanțare a primei ar fi drepturile tăiate", a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iştoc.

Acesta spune că, pentru anul 2020, își dorește un singur lucru: CEH să scape de faliment, deși crede că șansele sunt „slabe”.

„Să scăpăm de faliment (îmi doresc pentru 2020 – n.r.). Sunt șanse slabe. Toate drumurile duc spre faliment, totul arată că se dorește falimentul. Ar putea Ministerul Energiei și Guvernul să acorde acele scheme de sprijin, care ar salva producătorii clasici, aici vorbim și de CEO, nu numai de CEH, pentru că pe ei îi omoară cu certificatele de CO2, noi tot de acolo am început pe pantă, că nu le-am plătit în primul an, de acolo amenzile și penalizările, am ajuns la sume foarte mari. Și sunt scheme de sprijin care pot fi acordate ambelor companii și ele se redresează automat. Directive europene, adică nu am inventat noi roata. Se dorește ca să iasă din sistem, CEH-ul și CEO sau parte din CEO, ca să intre centrala din Ungaria, în 2023", a mai declarat Iștoc.

Angajații CEO și CEH au primit prime și de Paști. La fel ca și de Crăciun, cei mai mulți bani au primit angajații de la Complexul Energetic Oltenia.