Marcel Ciolacu a explicat de ce i-au ieşit banii din buzunar la o conferinţă de presă: Nu am portofel

Liderul PSD Marcel Ciolacu a dat mai multe explicaţii duminică, la Târgovişte, despre momentul de la o conferinţă de presă când, după ce a scos o notiţă din buzunarul interior al sacoului, s-au putut vedea mai multe bancnote.

Vezi și: Pandemia de coronavirus putea să fie evitată. Cum s-a răspândit virusul la nivel global (Studiu)



"Şefa mea de cabinet mi-a cumpărat nişte produse pe online pentru întreţinere stomatologică şi a plătit cu cardul ei. În drum spre sediu, am oprit şi am scos banii (de la bancomat - n.r.) ca să îi dau înapoi. Asta a fost toată suma. Nu am portofel, erau unde îmi ţin şi ochelarii. Ca să ştiţi de unde a apărut acel incident. Dar nu împrumut bani", a declarat Marcel Ciolacu.



Fotografia cu momentul de la conferinţa de presă a devenit virală pe reţelele de socializare.



Întrebat care dintre glumele care au circulat pe internet i-a plăcut cel mai mult, Ciolacu a răspuns: "cea cu Kelemen Hunor, cu Ardealul". El s-a referit la o fotografie trucată cu Kelemen Hunor, căruia îi ieşea din buzunarul interior de la haină o cutie de pate "Ardealul".