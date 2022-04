Marcel Ciolacu: Am definitivat în coaliție întregul pachet de măsuri 'Sprijin pentru România'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, că în ședința de coaliție de la Palatul Victoria s-a definitivat un pachet de măsuri sociale și economice pentru a ajuta populația să reziste în fața scumpirilor.

„Azi la coalitie am definitivat intregul pachet de masuri, se va numi 'Sprijin pentru Romania'. Am convenit cu premierul si cu Kelemen Hunor să iesim luni să masurile detaliat pe domenii. Cred ca in doua saptamani masurile vor fi puse in transparenta si vor intra in avizare. Am identificat si resursele ca sa nu fie o indatorare prea mare pentru bugetul statului”, a spus Ciolacu.