Marcel Ciolacu: 'Am discutat 5 ore cu premierul despre prețurile la energie. Plafonarea rămâne, vom veni cu un pachet până la 1 septembrie'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seară, la Antena 3, că Guvernul va prezenta pana la 1 septembrie un pachet de masuri legat de preturile la energie.

„Liberalizarea preturilor la energie s-a facut in cel mai prost moment pe care si-l putea alege cineva (...) Ieri am stat cu premierul, noi doi si cu alti specialisti din energie, am stat 5 ore (...) Ar fi meschin sa ne gandim acum la niste alegeri din 2024, va spun ca sunt foarte hotarat sa ducem coalitia pana in 2024 si am un dialog foarte bun cu premierul pe subiectele majore (...) Plafonarea va ramane in continuare, dorim sa venim cu un act normativ sa ducem lucrurile pana in 2025. Este exclus sa nu platim aceasta compensare, avem resursele bugetare necesare”, a afirmat Marcel Ciolacu.

„Eu nu-i cer premierului sa schimbe anumiti ministru, eu incerc cu premierul sa gasim cele mai bune solutii, este un patriot, la fel ca mine, un om de buna-credinta, implicat si amandoi cand nu intelegem anumite lucruri ne vedem, chemam specialisti. Vom veni foarte repede cu o decizie pana la 1 septembrie pe energie”, a adăugat liderul PSD.