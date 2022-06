Marcel Ciolacu anunță o discuție cu Ciucă pe compensarea prețului la carburanți: 'Vom discuta asupra efectelor'

Liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit marți despre compensarea prețului la combustibil, reiterând că România este a doua țară din UE cu cel mai mic preț la carburanți. El a anunțat că miercuri va avea o nouă discuție cu premierul Nicolae Ciucă pe această temă. „Vom vedea cum funcționează compensarea cu 50 de bani”, a spus liderul PSD.

„Este o măsură discutată, am zis să vedem cum funcționează și pe urmă o să ne întâlnim din nou, cred că miercuri, în coaliție și vom discuta asupra efectelor. Avem al doilea cel mai mic preț din Europa în acest moment. Important este și trendul, dacă ne menținem în acest preț, cumva să nu mai crească. (...) Am fost acuzat că eu sunt comunist. Acum am văzut SUA și Franța că sunt mai comuniști decât mine, vor plafonarea la țiței. Poate unii au voie să fie comuniști, eu nu. (...) Important este că avem un preț stabil, care nu mai crește, dimpotrivă, a scăzut. (....) Miercuri avem deja o nouă discuție dacă a avut efect sau nu”, a spus Ciolacu.