Marcel Ciolacu, atac la Cîțu după protestul de la metrou: 'Când nu îţi convine ceva, când eşti la guvernare, nu poţi să îi faci pe toţi terorişti'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că angajaţii de la metroul din Capitală, care au protestat vineri, ar fi trebuit să îşi comunice nemulţumirile şi i-a criticat pe actualii guvernanţi afirmând că i-au jignit pe oameni.

”Nu a fost niciun scandal la metrou. Când nu îţi convine ceva, când eşti la guvernare, nu poţi să îi faci pe toţi terorişti. Nu poţi să îi jigneşti pe oameni. Cum adică sunt terorişti cei de la metrou? Cei au greşit sindicaliştii este faptul că trebuiau să facă o conferinţă de presă, presupun că a fost ceva spontan, trebuiau să anunţe situaţia în care se află. Nu s-a mai discutat dacă sunt îndreptăţiţi sau nu să îşi revendice anumite drepturi. Dar tu, guvern, nu ai niciun drept să ieşi să faci terorişti sindicaliştii şi românii pentru că ei văd lucrurile altfel decât tine”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la Prima TV.

Ciolacu a vorbit despre lipsa de comunicare între Ministerul Transporturilor şi conducerea Metrorex.

Ciolacu, întrebat dacă PSD își dorește să ajungă la guvernare: 'A ajunge la guvernare nu e o pârghie către resursele naţionale'

”De ce s-a ajuns aici? Nu cumva e o lipsă de comunicare între Ministerul Transporturilor şi conducerea Metrorex şi oamenii de la Metrorex? Au fost schimbate consiliile de administraţie de la Metrorex? Ei, acum ar trebui schimbate din nou. Am văzut şi ministrul de Interne că a acuzat. Domnul Bode nu a fost cumva ministrul Transporturilor? Un an şi ceva, până acum? care este singurul ministru care a luat măsuri împotriva acelor spaţii comerciale despre care discutăm? Domnul Lucian Şova a luat aceste măsuri. Nu ştiu ce este legal sau nu acolo. Eu cu domnul Rădoi am comunicat ultima oară când eram vicepremier. Probleme de serviciu, era normal”, a declarat Ciolacu.

Liderul PSD este de părere că angajaţii metroului bucureştean au fost îndreptăţiţi să ceară unele drepturi.