Marcel Ciolacu anunță un 'jihad' politico-instituțional în cazul azilelor groazei (video)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în ședința de Guvern de joi că practicile umilitoare la care sunt supuși unii bătrâni cazați în azile se vor termina indiferent cât de „multe și dure” vor fi schimbările care trebuie făcute.

„Este cât se poate de clar, evident, că dintr-un cumul de factori care ţin atât de stat, cât şi de zona privată, activitatea de protecţie a persoanelor vârstnice şi vulnerabile s-a îndepărtat dramatic de scopul său iniţial. Am vazut din pacate, in ultimele zile prea multe situatii care probeaza ca aceasta activitate a devenit o activitate cinica in care se urmareste profitul cu orice pret chiar și prin suferințe crunte provocate seniorilor noștri. Am văzut dezvăluiri ale presei care denotă că nu mai există niciun gram de empatie, de compasiune cu viata oamenilor. Așa ceva se va sfârși, oricât de multe și de dure schimbări va trebui să facem”, a declarat premierul, după care a anunțat demisia ministrului Muncii, Marius Budăi.