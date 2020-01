Marcel Ciolacu avertizează: 'Eu nu doresc să se creeze acest precedent foarte periculos! E o linie roșie pe care nu ai voie să o depășești'

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, consideră că decizia Guvernului de a-și angaja răspunderea parlamentară pentru alegerea primarilor în două tururi este o ”linie roșie peste care nu se poate trece”, precizând că în cazul în care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte periculos. Ciolacu a declarat, joi seara, la România TV, că singura țara care a schimbat legile electorale înainte de alegeri a fost Republica Moldova.

”PNL își face calcule cu cât primari câștigă la alegeri. Doamna Turcan spunea, în 2011, că cel mai bine e alegerea primarilor într-un singur tur. Cetățenii să meargă la vot. Se dorește o schimbare a legilor electorale în timpul jocului. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în Europa. Singura țară în care s-a întâmplat a fost în Moldova. A făcut-o Plahotniuc. Eu nu doresc să se creeze acest precedent foarte periculos. Mai încolo se vor modifica și alegerile generale, și cele prezidențiale.

Citește și: Klaus Iohannis a decretat! Fotograful său a fost decorat

Am sesizat toate forurile europene și vom depune moțiune de cenzură. E un demers de principiu, nu unul politic. Nu ai voie să faci așa ceva. E o linie roșie pe care nu ai voie să o depășești. Ei încearcă să o depășească. Costurile le vom vedea prin voturi. Am calculele și voturile pentru a trece moțiunea de cenzură. Apoi, intrăm în logica constituțională, iar președintele ar trebui să țină cont de noua majoritate. PSD are propuneri pentru un nou premier, dar nu din interiorul partidului. Cu certitudine nu o să fie membru PSD. E prea devreme ca PSD să vină cu un nou premier, mai ales după scorurile din alegerile prezidențiale. E o logică de bun simț. E posibil ca ceilalți parteneri care vor susține această moțiune de cenzură să vină cu o propunere de moțiune. UDMR a anunțat că nu va propune un premier.

Nu am auzit președintele Pro România că nu va susține o moțiune de cenzură. Prioritatea PSD este de a trece această moțiune de cenzură. Este foarte greu de ajuns la alegeri anticipate. Când vom depune moțiunea vom veni și cu lămuriri.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Citește și: Radu Tudor intră în ei: `Nu trebuie să aşteptăm`! .