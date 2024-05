Marcel Ciolacu caută bani pentru un plan de amploare: 'Deocamdată nu închidem cercul'

Parteneriatul Public Privat pentru construcția autostrăzii A8 încă bântuie factorii decidenți. După ce această variantă ce a mai fost luată în discuție pe vremea controversatului Liviu Dragnea, nici Marcel Ciolacu pare să nu respingă ideea în totalitate.

Întrebat dacă - în lumina ultimelor discuții din spațiul public privind Autostrada A8 și construirea ei prin parteneriat public-priva -. susținea ideea revenirii la o astfel de soluție sau dacă ar trebui cu fonduri europene, premierul Marcel Ciolacu a spus că „nu se închide cercul“.

„Sunt loturi acum licitate, după cum bine știți, pe PNRR. Am toată situația prinsă. E o porțiune unde o să fie 6,5 miliarde de euro. Încerc cu domnul Grindeanu, totuși, prins pe exercițiu, să vedem din acest exercițiu financiar pe care l-am început, să vedem cât mai putem prinde, cât se prinde, se pot face și, totuși, împrumuturi, pentru că spitalul regional are parte din PNRR, din fondurile europene, dar are și componentă BERD. Cu cât prindem componente din fondurile europene, pe urmă putem veni cu împrumuturi pe BERD. Nu închidem cercul. Și aici aveți dreptate perfect. E evident că A7 e în direcția corectă și anul acesta o să finalizăm 147,8 km, care vor fi dați în circulație, fiindcă așa am gândit și cu constructorul, și cu domnul Grindeanu, să dăm în circulație. Nu se închide cercul fără A7, A8 și, nu în ultimul rând, trebuie închis și A13, între Bacău și Brașov. Dar pe fiecare tronson, unele sunt Studii de Fezabilitate, unele se finalizează.“, a afirmat Marcel Ciolacu.

Discuțiile despre parteneriatul public-privat pe A8 au revenit de curând în actualitate. Adrian Covăsianu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a vorbit într-o emisiune TV despre discuțiile extrem de critice referitoare la autostrada A8. Factorii decidenți propun, printre altele, un Parteneriat Public-Privat, o variantă care a fost anterior discutată în timpul controversatului Liviu Dragnea, pentru întârzierea proiectului. În plus, unul dintre ei a menționat la un moment dat că: "A8-ul este o greșeală!". Mai jos este postarea integrală făcută de Adrian Covăsianu.

Adrian Covasianu, fost secretar de stat:

„Experimentul pentru moldoveni numit Parteneriat Public Privat pe autostrada A8 se întoarce? O declarație publică a președintelui CA CNIR Sorin BOTA ne oferă un posibil scenariu!

Într-o emisiune la PrimaNews moderatorul Ciprian Aron a avut 2 invitați, în studio pe fostul director CNAIR Mircea Pop, iar prin telefon pe actualul președintele al Consiliului de Administrație CNIR, domnul Sorin BOTA.

Important de precizat e faptul că ambii sunt transilvăneni, cu opinii contrare intereselor strategice ale regiunii moldave. Domnul Sorin BOTA fiind întrebat de moderator de Autostrada A8 a ‘scăpat’ o declarație nefericită ce reamintește moldovenilor că fantasma numită Parteneriat Public Privat nu a dispărut ci e posibil să revină, chiar din 2025, pe un sector din autostrada A8!

Cei doi invitați s-au întrecut în declarații, care mai de care să fundamenteze narativul legat de A8. Domnul Mircea Pop, fost director CNAIR, a declarat despre cel mai important proiect de infrastructură al Moldovei, coridor principal în viziunea Uniunii Europene, proiect flagship în Programul Transport 2021-2027 că „…și A8-ul pentru mine e o nebuloasă!” că „e foarte scumpă!” sau (mai grav!) „A8-ul este o greșeală!”. În completare a adus argumente (false în propria-mi opinie!) favorabile autostrăzii A13 Bacău-Brașov. Ulterior, respectivul pasează narativul pentru a-l dezvolta și valida împreună, cu președintele de CA CNIR. Domnul Bota a continuat și a declarat „Nu exclud la un moment dat ca un tronson de pe A8, unul din ele, anul viitor să îl abordăm în această cheie…(adică Parteneriat Public Privat)”. În emisiune, fostul director CNAIR Mircea Pop îl și caracterizează pe actualul președintele de CA CNIR ca ‘părinte al parteneriatului public-privat în România și are o afecțiune față de acest sistem!’

Prost moment și-au ales și nefericite declarații din partea amândurora! În curând (mai sunt 4 zile!) și se împlinesc 6 ani (19 mai 2018) de la cel mai amplu marș auto de protest pentru construirea de autostrăzi în Moldova! Reamintesc că, în istoria recentă, cu ceva ani în urmă ong-urile Moldova Vrea Autostradă, Împreună pentru A8 și ulterior Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei au militat activ, în stradă, dezamorsând teme false, dezinformări și narative nocive la adresa autostrăzii Unirii!

Eu nu am uitat în 2018 acțiunea de atunci și cred că nici colegii activiști nu au uitat vremurile (de tristă amintire!) din perioada 2018-2019 când s-a experimentat pe moldoveni cu fantasma numită Parteneriat Public Privat, cu fake news-uri și alte dezinformări legat de costuri și lipsa finanțării! Am fost nevoiți să organizăm ample marșuri de protest, să mergem la Comisia Europeană și în Parlamentul European pentru a desființa narațiunile și a arăta că guvernele României ignorau fondurile europene nerambursabile și doreau să promoveze o soluție nefezabilă numită Parteneriatul Public-Privat!

Reamintesc că acest narativ găunos a fost alimentat inclusiv de mulți parlamentari (chiar de Iași) și chiar de un fost viceprimar de municipiu Iași.

Legat de Parteneriatul Public Privat eu sunt consecvent și reiterez ce am spus în 2018 și 2019 și mențin și în 2024: Respectați MasterPlanul General de Transporturi și accesați fondurile europene (nerambursabile) pentru construirea autostrăzii A8! Despre PPP, sintetizează corect Curtea de Conturi a Uniunii Europene într-un Raport de Audit din 2018.

Construiți Autostrada A8 și nu mai inventați motive și experimente pentru a justifica amânarea acestui proiect!”, scrie Covăsianu. pe Facebook.