Video - Marcel Ciolacu: Nu există rupere de coaliție PNL-PSD pentru că nu avem alternative

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Antena 3, că în opinia sa nu are cum să se rupă coaliția de guvernare până la următoarele alegeri din 2024 pentru că nu există alternative în afara alegerilor anticipate.

„Important e ca aceasta majoritate larga sa functioneze si sa livreze romanilor. Restul, dupa cum vedeti, se pot regla din mers si nu simt orgolii din nicio parte de a strica in acest moment ceva ce devine functional (...) Nu exista rupere de coalitie PNL - PSD pentru ca nu exista alternative. Nu suntem nici surdo-muti, exista si discutii (contradictorii), e normal, important e sa luam deciziile corecte si bune si pe urma sa le urmarim sa le punem in aplicare. Daca se rupe aceasta alianta nu avem alternativa in afara de intoarcerea la votul romanilor si eu cred ca romanii sunt satui de noi, nu cred ca au chef de anticipate”, a spus Ciolacu.