Marcel Ciolacu: 'Consider inoportună prezența lui Mitică Dragomir pe lista consilierilor generali'

Liderul PSD Marcel Ciolacu consideră inoportună prezența lui Mitică Dragomir pe lista consilierilor generali. Decizia va aparține însă PSD Sector 3, a spus Ciolacu.

„Consider inoportună prezența domnului Mitică Dragomir pe lista consilierilor generali”, a spus Ciolacu, la sediul PSD, după ședința conducerii.

El precizează că a discutat subiectul cu liderul PSD Sector 3 și la discuție a asistat și Gabriela Firea.

„Am avut o discuție separată și cu președintele PSD Sector 3, deoarece am luat act de declarațiile publice ale lui Mitică Dragomir. Am cerut să analizeze de urgență situația, aștfel încât până la validare să am o decizie dacă va fi sau nu validat ca și consilier general”, adaugă liderul PSD.

De asemenea, el a mai spus că „nimeni nu poate candida pe o listă de partid dacă nu e membru”, ca reacție la afirmațiile lui Petre Roman, că era independent pe lista PSD pentru CGMB.

Petre Roman a renunțat la mandatul de consilier general, însă Mitică Dragomir nu îi urmează exemplul fostului premier și păstrează mandatul. „Pe mine m-a ales poporul”, spune Dragomir.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am făcut ședința... Eu nu renunț. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, Dumitru Dragomir.

El a adăugat că au fost stabilite criteriile pentru candidaturile la parlamentare, iar săptămâna viitoare PSD va lua o decizie privind listele.

„Am stabilit criteriile. Urmează ca săptămâna viittoare în interiorul PSD să luăm decizii (candidaţii la parlamentare – n.r.). Sunt propuneri în acest sens (candidaţii de la locale să se regăsească pe lista la parlamentare – n.r.)”, a explicat Ciolacu.

Întrebat despre o posibilă candidatură la parlamentare a lui Petre Roman, liderul PSD a răspuns: „Nimeni nu poate candida pe o listă pe partid fără să fie membru”.

„În termenul legal”, a adăugat Ciolacu, întrebat când va fi finalizată lista candidaţilor la alegeri.

Gabriela Firea a anunţat că Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu şi Sorin Ilieşiu au contactat-o şi i-au spus că se retrag de pe lista de consilieri generali, în contextul în care aceasta nu a fost aleasă pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. „Practic pe noua listă vor figura colegii care erau sub linie, deci de la 21 în jos”, a adăugat Firea.