Marcel Ciolacu, despre relația cu Florin Cîțu: 'Avem concepții diferite despre lume și viață' (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminică, la Antena 3, că el și liderul PNL, Florin Cîțu, au concepții diferite „despre lume și viață” și i-a transmis acestuia că ieșirea PSD de la guvernare ar duce la alegeri anticipate.

„Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata”, a spus Ciolacu.

„Sunt si probleme de fond, dar dl Citu ar trebui sa recunoasca ca daca PSD nu intra la guvernare nu stiu cum ar fi aratat acum Romania. Si il mai anunt pe dl Citu oficial, daca PSD iese de la guvernare vom avea alegeri anticipate. Nu cred ca Romania isi permite in acest moment sa avem alegeri anticipate. Noi am intraat (la guvernare) sa aducem o coerenta la guvernare, am adus si o majoritate consistenta pe care ar trebui sa o folosim pentru urgentele romanilor”, a adăugat liderul PSD.