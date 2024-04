Marcel Ciolacu, după ce păcănelele au fost interzise: Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!

Proiectul de lege privind jocurile de noroc a fost adoptat de Camera Deputaţilor, marţi, în calitate de for decizional, cu 243 de voturi pentru şi 4 abţineri. Premierul Marcel Ciolacu susține că „zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat”.

„Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localitățile din România.

Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.

Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”, a spus Ciolacu.

Ce spune președintele interimar al Camerei Deputaților

Social-democratul Alfred Simonis a declarat în plen că este ”un prim pas, o primă victorie împotriva industriei păcănelelor, care în următoarele zile va trebui să închidă în peste 90% din localităţile din România sălile de jocuri care sunt deschise”, relatează News.ro.

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor a declarat în plen că nu este suficient, ci este ”un prim pas, o primă victorie împotriva industriei păcănelelor, care în următoarele zile va trebui să închidă în peste 90% din localităţile din România sălile de jocuri care sunt deschise”.

”Deşi nu e suficient, deşi mai sunt multe lucruri de făcut, după ce această lege intră în vigoare va fi mai bine decât e astăzi. Astăzi, e un no mans land, fiecare poate face ce vrea şi poate deschide oriunde, oricâte”, a mai spus Simonis, precizând că, după ce legea intră în vigoare, lucrurile se vor schimba.

Alfred Simonis a mai spus că se angajează că în perioada următoare vor fi adoptate alte acte normative pe această temă.

Poziția USR

Deputata Diana Stoica (USR), a declarat în plen că este foarte interesant cu PNL nu a avut nicio părere la acest proiect de lege.

”Eu şi colegii din USR am iniţiat acum aproape doi ani această luptă. Dependenţa de jocuri de noroc e dependenţa cu cea mai mare rată de suicid. Flagelul jocurilor de noroc nu există doar în localităţile care au 15.000 de locuitori. Păcănelele distrug milioane de familii din toată ţara. Noi am votat pentru această lege, dar până nu vom adopta soluţiile corecte lăsăm neprotejaţi mai mult fde jumătate dintre români, a subliniat Stoica.

Reacția AUR

Preşedintele AUR George Simion a afirmat că a fost nevoie de inteligenţă, de strategie, de viziune ca să treacă acest proiect de lege.

”Aveţi pantofi de 1.5000 de euro şi sunteţi sponsorizaţi din banii de jocuri de noroc. Să vă fie ruşine. Explicaţi ce faceţi cu Novomaticul, de ce ajungem în comunităţile defavorizate să avem familii despărţite pentru că nu vreţi să trecem celelalte proiecte de lege care protejează comunităţiele defavorizate, voi, guvernare social-democrată”, a spus Simion în plen.

Deputatul Milkos Zoltan, a spus că UDMR a votat pentru adoptarea acestei iniţiative.

”Considerăm că e nevoie de adoptarea unor măsuri asemenătoare pentru a stopa acest fenomen extraordinar de nociv pentru întreaga comununitate. Nu este suficient ce am făcut astăzi”, a spus el.

Deputatul PNL Adrian Cosma a subliniat că ”PNL va vota orice proiect care vine să stârpească acest fenomen”.

”Nu e sificient, dar oprice pas este binevenit. PNL a fost primul partid care a făcut o lege, un proiect de lege pentru lista celor indezirabili, cei care nu mai pot intra în sălile de jocuri de noroc dacă sunt dependenţi. Săptămâna viitoare, solicit, să punem pe ordinea de zi proiectul care vine să interzică publicitatea la jocurile de noroc”, a mai spus Cosma.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul prevede că activităţile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea şi evidenţierea mizelor şi/ sau plata şi evidenţierea câştigurilor, precum şi alte asemenea activităţi care urmează a fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa 1 emisă de ONJN şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/ sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la adoptarea ordinului Preşedintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa II emisă de O.N.J.N au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat.

În plus, publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfăşoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le foloseşte, care depăşesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.