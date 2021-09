Marcel Ciolacu, după votul din BPR: 'Ludovic Orban trebuie să-și dea demisia, dacă nu înțelege legea'

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, că nu înțelege de ce președinții celor două Camere, Anca Dragu și Ludovic Orban, nu au convocat plenul comun al Parlamentului. „Nu înțeleg de ce Ludovic Orban a informat Guvernul după 5 zile”, a spus liderul PSD. „Așteptăm decizia CCR. Eu nu cred că va fi după Congresul PNL, părerea mea e că va fi mult mai repede”, a mai spus liderul PSD.

„Este un conflict între Guvern și Parlament. Guvernul este condus de PNL, iar Parlamentul este condus de PNL și USR. Deci este un conflict în interiorul acestei coaliții. Constituția trebuia respectată categoric. Nu înțeleg de ce conducerea Camerei Deputaților prin dl Orban și conducerea Senatului prin dna Dragu nu au convocat până acum citirea moțiunii într-un plen comun. Nu trebuia luată o decizie în BPR, trebuia respectată Constituția. (...) PNL și UDMR au propus să nu aibă loc nici citirea, ceea ce era o aberație totală. Președintele Camerei și președintele Senatului ar fi trebuie să convoace plen comun, fără decizia BPR. Nu înțeleg de ce dl Orban a anunțat Guvernul după 5 zile. N-are nicio legătură dacă BPR a avut cvorum sau nu. Nu cumva ei sunt la putere și au majoritate. În acest moment au toate funcțiile în statul român”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a mai spus că Ludovic Orban trebuie să-și dea demisia, dacă nu înțelege legea. PNL a încălcat Constituția, moțiunea trebuia citită deja, a mai spus liderul PSD. Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va vota căderea Guvernului Cîțu, care a acuzat că această criză politică este „una ipocrită, de șantaj”.

Potrivit acestuia, dezbaterea moţiunii nu va avea loc după Congresul PNL, ci "mult mai repede".

"Putem pune la vot moţiunea şi, am spus, orice moţiune ajunge la vot va fi votată de PSD", a subliniat liderul PSD. El a adăugat: "Au ajuns PNL şi USR să îşi facă strategia politică în funcţie de PSD? Am dat frânturi de informaţie, că facem politică. Toţi membrii PSD-ului vor fi prezenţi la şedinţa de plen reunit. E normal să apărăm statul de drept şi decizia CCR-ul. Am apărat în BPR Constituţia că în maxim cinci zile moţiunea trebuie citită".

"Sunt două lucruri, guvernul Cîţu este căzut, cu moţiuni, fără moţiuni a căzut. Dacă moţiunea e pe ordinea de zi a plenului comun, PSD votează căderea Guvernului. E o criză politică de şantaj, al USR, şi de o luptă internă a PNL. Noi avem şi o criză sanitară şi una economică, iar românii sunt sufocaţi de facturi", a afirmat Ciolacu.

Birourile Permanente Reunite ale celor două camere ale Parlamentului au decis că moțiunea de cenzură va fi citită în ședina de joi, de la ora 16.00, dar dezbaterea și votarea va avea loc după decizia CCR.

Ludovic Orban, președintele PNL, a fost prezent la ședință și a anunțat că nu votează.

„Sunt prezent și nu votez,. Din punct de vedere constituțional și regulamentar, ceea ce ați votat azi (joi - n.r.) reprezintă o încălcare a pricipiului constituțional și al statului de drept. Împiedicarea derulării procedurii moțiunii de cenzură - asta înseamnă. Mai mult, există o altă decizie a CCR care spune că termenul de 3 zile nu se poate prelungi la nesfârșit și se invocă celeritatea în ceea ce privește dezbaterea și votarea. Obligația noastră e să acționăm în cadru constituțional și regulamentar. Deși e o propunere formulată de un coleg de coaliție, dar trebuie să știți că nu voi vota niciodată o propunere neconstituțională care pune în pericol democrația”, a spus în ședința BPR Ludovic Orban.