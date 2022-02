Marcel Ciolacu îi avertizează pe cei din PNL: dacă se rupe coaliția vom avea anticipate

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că la cei din PNL a intervenit ”o plictiseală” și de aceea vorbesc despre ruperea coaliției. Ciolacu a precizat că în cazul ruperii actualei coaliții, contraponderea va fi că se ajunge la alegeri anticipate.

”Colegii din PNL ar trebui să se gândească și la contrapondere. Câteodată mai intervi ca om politic și din plictiseală, o fi intervenit și această plictiseală la anumiți colegi din PNL, dar există contrapondere: dacă această coaliție se rupe contraponderea este reprezentată de alegerile anticipate.

Este un moment cu conflictul din Ucraina, cu criza din energie, cu aceste scumpiri? Când Guvern ar trebui să ia măsuri clare, avem noi timp de alegeri anticipate? Că ne dăm cu părerea că rupem peste un an (...) dar eu vă zic că această coaliție trebuie să reziste trei ani. Eu cu primul ministru nu am avut niciodată o astfel de discuție, ba din contră, mereu am discutat ce trebuie făcut mai repede pentru români, pentru a asigura stabilitate și predictibilitate”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.