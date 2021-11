VIDEO - Marcel Ciolacu, întrebat dacă s-a înțeles cu Iohannis să-l susțină pe Ciucă: 'Doamne ferește!'

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a evitat joi să spună dacă social-democrații ar putea să-l susțină premier pe Nicolae Ciucă, votat în unanimitate de BEX PNL candidat de prim-ministru.

„Eu am crezut ca (liberalii) il propun pe dl Rafila. Acum PSD are o propunere de premier. Mergem la negocieri cu cei de la PNL”, a reacționat Ciolacu. Întrebat dacă PSD îl poate accepta premier pe Ciucă, liderul PSD a răspuns: „În acest moment inteleg ca PNL are alta propunere pentru rotatie”.

Ciolacu a precizat ca nu are o înțelegere cu șeful statului ca Ciucă să fie premier. „Doamne fereste! Nici macar nu am stat de vorba cu dl Iohannis. Credeti ca daca aveam intelegere cu dl Iohannis stateam doua luni in aceasta criza?”, a reactionat liderul PSD.